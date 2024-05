2. Donauinsel Open Air Festival vom 23.-26. Mai 2024

Das zweite Donauinsel Open Air (23.-26. Mai 24) eröffnet schon in wenigen Wochen die lang ersehnte Festivalsaison. Die Uhr tickt und die letzten Tickets sind nun im Verkauf! Jetzt heißt es schnell sein, denn man befindet sich bereits in der letzten Verkaufsphase.

Mit Headlinern wie dem Baywatch-Star David Hasselhoff, Star-DJ Robin Schulz, dem Ballermann-Liebling Mickie Krause und der 90er-Ikone Blümchen verspricht dieses Festival erstmals vier unvergessliche Festivaltage voller Musik, Party und unvergleichlicher Atmosphäre.

Der Auftakt am 23. Mai gehört dem "Electronic Island" Festival mit Top-Acts, wie Star-DJ Robin Schulz „Sun goes Down“, Topic „Breaking me“ und Jax Jones „Whistle“.



Am darauffolgenden Tag, dem 24. Mai, verwandelt sich die Donauinsel in die "Baller Island" mit Live-Acts wie Mickie Krause „Eine Woche wach“, Mia Julia „Oh Baby“, Die Atzen und Isi Glück.



Fans der 90er kommen am 25. Mai bei "It's My Life" auf ihre Kosten. Mit legendären Hits von Haddaway „What is Love“, Blümchen „Herz an Herz“, Culture Beat „Mr. Vain“ und vielen mehr.



Den krönenden Abschluss bildet am 26. Mai das "Forever Young" 80er Festival, bei dem Größen wie der Baywatch-Star David Hasselhoff „Looking For Freedom“, Kim Wilde „Kids in America“, und Johnny Logan „Hold Me Now“ die Bühne rocken werden.

Das Donauinsel Open Air bietet für jeden Musikgeschmack das Richtige - Tickets und Infos findet man unter www.donauinselopenair.at!

Stehplatzkarten gibt es bereits ab € 55.- und VIP Tickets sind um € 209.- erhältlich.

Im VIP Ticket sind sämtliche Schankmixgetränke (alkoholfrei & alkoholisch) sowie Speisen (warmes Buffet, Kuchenbuffet, Knabbereien etc.) während dem gesamten Festivaltag inkludiert!

Verpasst nicht die Chance, Teil dieses außergewöhnlichen Events zu sein! Ergattert jetzt noch die letzten Tickets und freut Euch auf unvergessliche Tage am 2. Donauinsel Open Air Festival.

!! JETZT TICKETS SICHERN !!

Ticketpartner: Öticket / Wien-Ticket

Festival Facts:

Termin: 23. – 26. Mai 2024

Location: Wiener Donauinsel (Sportinsel), Donaubrücke U6 Station Handelskai

Infos: www.donauinselopenair.at

Programm:

23.Mai 2024 "Electronic Island" – Wiens größtes Electronic Open Air Festival powered by Radio Energy (Einlass ab 16 Uhr)

24.Mai 2024 "Baller Island" – Österreichs größtes Mallorca Open Air Festival (Einlass ab 15 Uhr)

25.Mai 2024 "It´s my Life" – Österreichs größtes 90'er Open Air Festival powered by Radio Arabella (Einlass ab 14 Uhr)

26.Mai 2024 "Forever Young" – Österreichs größtes 80'er Open Air Festival powered by Radio Wien (Einlass ab 14 Uhr)