× ABBA: Comeback in unseren Kinos

Am 17. und am 19. September feiern ABBA bei uns ihr Comeback. Und das im Kino. Der Kultstreifen ''ABBA - Der Film'' wird mit jeder Menge Bonus-Material gezeigt. Auch aus der neuen Avatar-Show.

1977 filmten ABBA während ihrer Australien-Tournee den Kinofilm "ABBA – der Film". Alleine in Deutschland über eine Million Kinobesucher. Und 2006 auch der Grammy für eine überarbeitete DVD-Produktion. Jetzt gibt’s das Leinwand Revival als Fan Event: am Sonntag (17. September) und am Dienstag(19. 9.) läuft der ABBA-Film in einer Extended Version in den heimischen Kinos.

© LUF Kino GmbH ×



Neben den 19 Hits aus der Original-Version wie "SOS", "Waterloo" oder "Dancing Queen" gibt es dazu auch einen Blick in das ABBA-Museum in Stockholm, Lyric-Videos, seltenes Backstage-Material der Tour von 1977 und als Highlight einen Einblick hinter die aktuelle, bahnbrechende Avatar-Show "Voyage".

© LUF Kino GmbH ×



Der Film selbst ist ein witzige Zeitreise in die 70er Jahre: der fiktive Disk-Jockey Ashley Wallace (Robert Hughes) soll in Australien die Highlights der Abbamania filmen und ein Interview mit Agnetha, Benny, Björn und Anni-Frid führen. Doch rigorose Bodyguards wissen das zu verhindern. Ein Spiel, das sich mehrfach wiederholt. Andrew, der längst vom seinem Treffen mit ABBA träumt, steht knapp vor der Kündigung.