Ambros verschiebt Geburtstags-Tour

Kleine Party statt großer Konzert-Sause zum 70er. Ambros muss Tour verschieben.

Neustart. 1986 feierte Wolfgang Ambros seinen 34. Geburtstag mit 10.000 Fans in der Wiener Stadthalle. Jetzt stoppt die aktuelle Corona-Lage die große Party zum 70er. Das für 19. März geplante Geburtstags-Konzert in der Stadthalle muss auf den 15. Juni verschoben werden. Auch die restlichen Österreich-Konzerte unter dem Motto „50 Jahre live und nach wie vor nicht leise“ gehen nun erst im Mai bzw. Juni über die Bühne. Über 30.000 Fans sind betroffen.

Unsicherheiten. „Wirklich wohl fühlt sich bei dem Gedanken, mit Tausenden von Menschen in einer Halle zu sitzen, im Augenblick niemand. Zu groß sind die noch vorhandenen Unsicherheiten“, erklärt Veranstalter Stargarage die neuen Termine. Und weiter: „Dieser Schritt ist uns nicht leicht gefallen. Aber wir glauben, dass es nur so gelingen kann, diese acht Abende zu dem zu machen, was sie sein sollten: unvergessliche Konzerte eines großen, österreichischen Musikers.“

Abschied? Die Corona-Maßnahmen haben Am­bros schwer getroffen: um die 100 Konzert-Absagen. Auch für die Comeback-Tournee mit dem Watzmann. Jetzt hofft er, dass es weitergeht: „Wenn sich die Situation wiederholen würde, wüsste ich nicht, ob ich weitermachen würde. Wahrscheinlich würde ich das zum Anlass nehmen, um aufzuhören.“