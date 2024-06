Architektonisches Juwel inmitten der Landeshauptstadt Kärntens

Die Innere Stadt von Klagenfurt am Wörthersee ist gespickt mit architektonischen Meisterwerken, die von einer reichen Geschichte zeugen. Unter diesen prächtigen Gebäuden nimmt das Landhaus Klagenfurt eine besondere Stellung ein. In unmittelbarer Nähe des neuen Rathauses und des Lindwurmbrunnens gelegen, ist das Landhaus ein Symbol für die Tradition und Geschichte Kärntens. Die Baubranchen- und Architekturplattform Daibau, die ihren Nutzer:innen interessante historische und moderne Architektur in Österreich näherbringen möchte, würdigt auch dieses historische Architekturjuwel.

Die Geschichte des Landhauses reicht bis ins 16. Jahrhundert zurück, als es als Sitz der Kärntner Landstände erbaut wurde. Nachdem es 1723 in einem Stadtbrand schwer beschädigt und in den folgenden Jahrhunderten mehrmals renoviert worden war, erstrahlt das Gebäude heute wieder in seinem barocken Glanz. Seine unkonventionelle Architektur, wie die unterschiedlich gestalteten Türme und die an die Turmwände stoßenden Arkaden, verleihen ihm einen besonderen Charme.

Besonders beeindruckend sind die prächtigen Säle im Inneren des Landhauses. Der Große Wappensaal beeindruckt vor allem mit einem von Scheinarchitektur eingefassten Deckengemälde und insgesamt 665 Wappen des landständischen Adels. Auch der Kleine Wappensaal und der Sitzungssaal sind wahre Schätze der Kunstgeschichte, die Besucher:innen in eine vergangene Ära entführen.

Heute dient das Landhaus Klagenfurt als Sitz des Kärntner Landtags und beherbergt die Büros der Landtagsparteien. Besucher:innen haben die Möglichkeit, im Sommer die prächtigen Säle bei Führungen zu erkunden. Auch die Landhaus-Galerie im ersten Stock sowie ein Gasthaus im Erdgeschoss laden zum Verweilen ein.

Das Landhaus Klagenfurt ist nicht nur ein architektonisches Juwel, sondern auch ein lebendiges Zeugnis der Geschichte Kärntens, das Besucher:innen aus aller Welt in seinen Bann zieht. Auf unserer architektonischen Reise möchten wir die geschickten Bau- und Restaurierungsunternehmen würdigen, welche das Stadtbild, die Wärme und den Wohnkomfort Klagenfurts gestalten. Ihr Fachwissen und ihre Handwerkskunst sind der Schlüssel zur Ästhetik der Stadt. Für Interessierte haben wir als Baubranchen- und Architekturplattform eine Liste dieser Unternehmen in Klagenfurt zusammengestellt, die ein Tor zur Welt der Klagenfurter Bau- und Renovierungstalente darstellt.