× ''Asterix'' hat ab 26. Oktober mit Vegetariern zu kämpfen

Auftakt für den neuen Asterix. Am 26. Oktober kommt der Jubiläums-Band ''Die weiße Iris''. Bereits am Wochenende wird dazu ein 40-tägiger Countdown gestartet

Am 26. Oktober kommt das 40. Asterix-Abenteuer "Die Weiße Iris" und das mit einer revolutionäre Neuerung: Plötzlich gibt es im Dorf Gallier, die den Verzehr von Wildschweinen ablehnen und sich als Vegetarier outen. Der Trend zu gesundem Lebenswandel und Achtsamkeit verbreitet sich und immer mehr Bewohner interessieren sich für die Bewegung "Die weiße Iris". Die Jubiläums-Ausgabe ist der erste Comic-Band, den der neue Autor Fabrice Caro, genannt Fabcaro, zusammen mit dem Zeichner Didier Conrad herausgibt. Das gallische Abenteuer, das am 16. Oktober in Paris mit einer großen Pressekonferenz präsentiert wird, erscheint in über 20 Sprachen und mit einer weltweiten Startauflage von 5 Millionen Alben. Seit 1959 wurden weltweit 393 Millionen Alben in 117 Sprachen und Dialekten verkauft.

© Egmont Ehapa Media GmbH ×

Bereits am Wochenende wird für das 40. Abenteuer ein 40-tägigerCountdown gestartet. Mit witzigen Fun-Facts: so überschreitet das 40. Album mit 747 Sprechblasen deutlich den Schnitt von 660. Und Fabcaro soll 40 Freudensprünge gemacht haben, als er als neuer Szenerist angefragt wurde.