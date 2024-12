Asterix startet 2025 einen »atemberaubenden Trip«

Am 23. Oktober 2025 erscheint Neuer Comicband - Reiseziel des Galliers noch geheim - Idefix feiert 60. Geburtstag

„Viele Gags, neue Bekanntschaften, kulinarische Entdeckungen und eine große Portion Zaubertrank - auf unsere Helden wartet ein atemberaubender Trip. Das Reiseziel? Noch geheim!“ Am 23. Oktober 2025 kommt ein neuer Asterix-Comicband. Der Titel des 41. Abenteuer des tapferen Galliers ist noch geheim. Auf alle Fälle seien die zwei Helden Asterix auf Obelix wieder mal in der Welt unterwegs. Zum zweiten Mal liefert der französische Texter Fabcaro (Fabrice Caro) das Szenario, sein Landsmann Didier Conrad übernimmt wie gewohnt die Zeichnungen.

Dazu gibt es 2025 in der Asterix-Welt noch ein zweites freudiges Ereignis zu feiern: Das Hündchen Idefix hat 60. Geburtstag. Er war erstmals 1965 in Tour de France zu sehen "Wer hätte gedacht, dass aus dem "kleinen Hund unbestimmter Rasse", der einst vor einer Metzgerei in Lutetia auftauchte, einmal so ein großer Star werden würde?" so der deutsche Lizenzverlag Egmont Ehapa. Seit 2021 hat der treue Begleiter von Asterix und Obelix sogar seine eigene Serie: "Idefix und die Unbeugsamen