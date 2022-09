Buch Special: "40 verrückte Wahrheiten über Frauen und Männer"

Ein Psychiater plaudert aus seinem Praxisalltag, und die entstandenen Betrachtungen haben es in sich.

Beziehungskisten. Michael Lehofer ist ärztlicher Leiter einer psychiatrischen Abteilung in Graz und seit dem großen Erfolg seines Buches „Alter ist eine Illusion“ quasi nebenbei auch Bestsellerautor. In seinem neuen Buch „40 verrückte Wahrheiten über Frauen und Männer … die sie unbedingt kennen sollten, wenn sie mit Ihrem Partner glücklich werden wollen“ präsentiert er einige erstaunliche Thesen über Beziehungen und teilt seine Geling-Tipps.

Warum Männer Macho und Frauen Tussi können sollten

Pikant. Die Frage nach Unterschieden oder Gleichheiten zwischen Mann und Frau ist so alt wie die Menschheit selbst, welch neue Erkenntnisse also liefert dieses Werk? So einige, und vor allem mitunter recht witzige!

Lehofer schafft es in 40 kurzweiligen Kapiteln, verschiedene Themen aufzugreifen. Die sind derart interessant betitelt, dass man gleich weiterlesen will. Denn, unter uns, wer möchte nicht gerne Antworten auf Fragen wie diese wissen: „Warum Sex in langjährigen Beziehungen immer seltener wird und warum das nicht so sein muss“, „Warum Affären paradoxerweise oft stabiler sind als fixe Beziehungen“ oder „Warum sich bei einer guten Scheidung beide über den Tisch gezogen fühlen“.

Fundierte und humorige Betrachtungen

Erfahren. So vollmundig die Kapitel formuliert sind, so lustig, aber vor allem fundiert wird der jeweiligen Thematik nachgespürt. Beim Lesen funkeln Lehofers viele Jahre im zwischenmenschlichen Therapiegeschehen durch und seine Erkenntnisse regen zum Nachdenken an.

So glaubt man ihm dann auch den Satz: „Es gibt keine stimmige Ausrede, sich der Liebe zu entziehen.“