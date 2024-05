Bundespräsident Van der Bellen lobt sportKULTUR im Wolkenturm

In der Masse noch relativ unbekannt, schlägt ein ehrenamtliches Projekt im Breitensport seit kurzem große Wellen und erhält weitere prominente Unterstützung. sportKULTUR im Wolkenturm - Große Bühne im SPORTLAND Niederösterreich, wird von einem kleinen Breitensportverein aus Fels am Wagram organisiert und vereint nicht nur Sport und Kultur, sondern setzt sich auch für den Umweltschutz bei sportlichen Großveranstaltungen ein. [1][2]

Durch die Ausrichtung nach den Green Event Richtlinien des österreichischen Umweltzeichens wurde sportKULTUR im Wolkenturm bereits im letzten Jahr zu einem Leuchtturmprojekt für nachhaltige Sport- und Kulturveranstaltungen. Heuer ist das Event sogar für den NÖ Werbepreis nominiert [3].

Nach erster Anerkennung durch Vizekanzler Werner Kogler ("Dieses Festival ist ein leuchtendes Beispiel dafür, wie wir als Gesellschaft vorangehen sollten." [4]) im März, hat nun auch der Bundespräsident das Projekt mit einer persönlichen Grußbotschaft gelobt.

"Es ist eine ganz großartige Idee, mit „SportKULTUR“ so viele so unterschiedliche Menschen zum gemeinsamen Sporteln zusammenzubringen. Sport hat für mich etwas Verbindendes: Die Spannung beim Zuschauen, der Spaß an der Bewegung, die Freude mit den Siegerinnen und Siegern. Diese Gefühle teilen wir alle, egal wie alt wir sind, woher wir kommen, welches Geschlecht wir haben. Sport ist eben bunt, wie es im Veranstaltungsmotto so schön heißt." Alexander Van der Bellen, Bundespräsident

Mit dieser Anerkennung geht das Projekt in die finale Vorbereitung. Das Organisationsteam steckte letztes Jahr rund 800 Stunden in die Planung und Durchführung, und auch heuer ist der Aufwand nicht wenig. "Noch ist viel zu tun", erklärt Monika Stolze, Organisatorin des Events, "insbesondere das Thema Sponsoring ist aufgrund der wirtschaftlichen Lage sehr herausfordernd. Leider ist uns ein großer Sponsor aus dem letzten Jahr eher unerwartet weggebrochen, aber wir geben nicht auf."

Hannes Zimmermann, Bürgermeister in Fels am Wagram, ergänzt: "Ehrenamtliches Engagement ist unverzichtbar für unsere Gesellschaft! Der USC Fit am Wagram als Organisator dieses bunten Events zeigt was mit Motivation und Konsequenz auf freiwilliger Basis machbar ist!"

Die Veranstaltung bietet mit "Tut Gut" Mitmachstationen, riesen Hüpfburgen und tollen Showeinlagen ein Erlebnis für die ganze Familie. Selbst ein Hundeparcours ist an diesem Wochenende zu Pfingsten in Grafenegg vertreten.

Ein sportlicher Höhepunkt sind die Österreichischen Meisterschaften im 3x3 Rollstuhlbasketball, bei dem Österreichs beste Spielerinnen und Spieler die Möglichkeit haben, sich für den Kader und die EM zu empfehlen. Dafür wird das Auditorium in Grafenegg von einem Konzertsaal in einen Basketballplatz umgebaut. Für den barrierefreien Zugang zur Spielfläche wird eine über 14m lange Rampe gebaut.

Auch Vera Sares, Landesvorsitzende FIW NÖ, zeigt sich begeistert, nicht zuletzt, weil sie früher selbst im 3x3 Basketball als Profisportlerin aktiv war: "Für mich persönlich sind Diversität und Inklusion im Sport von entscheidender Bedeutung, da sie Chancengleichheit fördern und Barrieren abbauen. Unterschiedliche Hintergründe, Fähigkeiten und Identitäten werden respektiert, dadurch entsteht ein Umfeld, das alle ermutigt am Sport teilzunehmen. Dieses Umfeld bietet „SportKULTUR im Wolkenturm“."

Daniela Soykan-Tober sowie Julian Hameder werden das Event im Live-Stream und vor Ort begleiten. Erstmals ist auch die Sportart Darts vertreten – und dies auch gleich international und inklusiv: In Kooperation mit dem Österreichischen Dartsverband wird über alle Tage ein internationales Weltranglistenturnier mit insgesamt 23 Bewerben in der Reitschule Grafenegg stattfinden. Darunter auch Para Darts. Moderiert übrigens von einem blinden Sportkommentator!

Für die mentale Stärke gibt es ein eigens eingerichtetes Café mit Lebens- und Sozialberater:innen der WKO NÖ Fachgruppe Personenberatung und Personenbetreuung, wo man sich im "Speed-Dating"-Modus kostenlos seine Sorgen von der Seele plaudern und Fragen in den Bereichen mentale Gesundheit, Ernährung, Bewegung und Betreuung in jedem Lebensabschnitt stellen kann.

"sportKULTUR holt diese Vielfalt vor den Vorhang, stärkt Teams und Gemeinschaften, fördert körperliche Gesundheit und soziale Verbindungen, stärkt das Selbstbewusstsein und zeigt neue Perspektiven auf. Somit trägt diese großartige Veranstaltung dazu bei, eine Gesellschaft zu formen, die auf Augenhöhe, Respekt und Gleichberechtigung basiert." ergänzt Vera Sares dazu.

Auch die Anti-Doping-Agentur NADA ist mit einem Informationsstand vor Ort und informiert insbesondere Sportbetreuuende und Familienmitglieder über wichtige Schritte in der Doping-Prävention, insbesondere im Nachwuchssport. Im Vorfeld der Veranstaltung wurden dazu mehrere Interviews mit allen Hauptsportarten des Events (Basketball, Darts, Fechten, Schach, Motorsport, Fitness) geführt, die sich mit Risiken und Präventionsarbeit in diesen Sportarten auseinandersetzen. Die Ergebnisse dazu stehen nun als Referenz für alle Sportarten offen und werden durch eine kreative Umsetzung als Bildkampagne im Rahmen von sportKULTUR im Wolkenturm - Große Bühne im SPORTLAND Niederösterreich präsentiert. Auf Anfrage stehen diese Interviews interessierten Journalisten und Journalistinnen bereits vorab zur Verfügung.

Kultur kommt jedenfalls nicht zu kurz. Den musikalischen Rahmen liefert der Musikverein Engabrunn mit einem Rock-Konzert, sowie der Firefly Club, eine DJ-Gruppe geistig eingeschränkter Menschen, und wird abgerundet durch einen Jazz-Brunch im Wolkenturm am Pfingstmontag mit dem Danube BigBand Project. Für die visuellen Eindrücke gibt es Kunstwerke zum Thema "KI und Kunst" sowie einer exklusiven Filmvorführung von "Lass mich fliegen". [5] „Selbstbestimmt trotz Beeinträchtigung! Evelyne Fayes Dokumentation „Lass mich fliegen“ porträtiert die Individualität von Menschen mit Down-Syndrom zwischen Partnerschaft, Tanzstunden und politischem Engagement.“ (Der Standard)



Außerdem unterstützt die Polizeisportvereinigung Wien, Sektion Motorsport unter der Leitung von Motorsportlegende Christian Rosner, das Rahmenprogramm am Pfingstmontag mit einem einzigartigen E-Auto Geschicklichkeitsfahren am Parkplatz vor dem Schlosspark Grafenegg.

sportKULTUR im Wolkenturm holt die sportliche Vielfalt vor den Vorhang, stärkt Teams und Gemeinschaften, fördert körperliche Gesundheit und soziale Verbindungen, stärkt das Selbstbewusstsein und zeigt neue Perspektiven für Green Events auf.

Um dieses inspirierende Projekt erfolgreich umzusetzen, sind noch Kleinstunterstützende (Privatpersonen oder Unternehmen) mit Sach- und Geldsponsoren gesucht jeder Größenordnung. Spenden an den veranstaltenden Verein sind steuerlich absetzbar. Helferinnen und Helfer an den Veranstaltungstagen dürfen sich über eine Ehrenamtspauschale freuen. Nur durch viele helfende Hände wird es gelingen, sportKULTUR im Wolkenturm wieder zu einem unvergesslichen Ereignis zu machen. Den aktuellen Helferaufruf finden Sie hier [6].

sportKULTUR im Wolkenturm lädt alle herzlich ein, Teil dieses einzigartigen Festivals der Diversität und Inklusion zu werden. Der Eintritt ist frei, sofern ein Online Ticket [7] bezogen wird, für die Konzerte [8] und das Rahmenprogramm freut man sich über eine freie Spende für die Sitzplatzreservierung. Es lohnt sich in jedem Fall, vorbeizuschauen und gemeinsam Geschichte zu schreiben.



LASS MICH FLIEGEN begleitet vier junge Menschen durch den Alltag. Vier Menschen, die voller Leben sind und klare Ziele haben – Arbeit finden, politisch aktiv werden, heiraten, Kinder bekommen. Vier Menschen, für die das Erreichen dieser Ziele mit vielen Hindernissen verbunden ist und die von der Gesellschaft oft in eine Schublade gesteckt werden: Menschen mit Down-Syndrom.

Datum: 19.05.2024, 20:00 - 21:00 Uhr

Ort: Schlosspark Grafenegg

Grafenegg 10, 3485 Grafenegg, Österreich

Url: https://my.weezevent.com/benefizkonzerte-im-wolkenturm-2024

Erleben Sie die Harmonie von köstlichem Essen und mitreißender Musik, während Sie die einzigartige Atmosphäre des Wolkenturms genießen. Der Eintritt ist gegen eine freie Spende für Sie möglich.

Je nach Höhe Ihrer Spende haben Sie die Möglichkeit, entweder ein kleines Frühstück geschenkt zu bekommen oder an unserem exklusiven VIP-Empfang teilzunehmen.

Datum: 20.05.2024, 10:00 - 12:00 Uhr

Ort: Schlosspark Grafenegg

Grafenegg 10, 3485 Grafenegg, Österreich

Url: https://www.zweihorn.org/events/benefizkonzerte-wolkenturm-2024/

E-Auto-Geschicklichkeitsfahren in Kooperation mit dem

PSV Wien, Sektion Motorsport

Datum: 20.05.2024, 08:00 - 16:00 Uhr

Ort: Schlosspark Grafenegg

Grafenegg 10, 3485 Grafenegg, Österreich

Url: https://www.sportkultur.at/programm-sportkultur-im-wolkenturm/

Gemeinsam wollen wir Barrieren abbauen und Hindernisse überwinden. Egal ob jung oder alt, Menschen mit Behinderung oder ohne, sportKULTUR 2024 wird ein unvergessliches und zugängliches Sporterlebnis für Alle.

Datum: 18.05.2024, 10:00 - 21:00 Uhr

Ort: Schlosspark Grafenegg

Datum: 18.05.2024, 10:00 - 21:00 Uhr

Ort: Schlosspark Grafenegg

Grafenegg 10, 3485 Grafenegg, Österreich

Url: http://sportkultur.at

Gemeinsam wollen wir Barrieren abbauen und Hindernisse überwinden. Egal ob jung oder alt, Menschen mit Behinderung oder ohne, sportKULTUR 2024 wird ein unvergessliches und zugängliches Sporterlebnis für Alle

Datum: 19.05.2024, 09:00 - 21:00 Uhr

Ort: Schlosspark Grafenegg

Grafenegg 10, 3485 Grafenegg, Österreich

Url: http://sportkultur.at

Tauchen Sie ein in die Welt der Musik und unterstützen Sie gleichzeitig eine gute Sache! Der Eintritt ist frei, und wir begrüßen großzügige Spenden, die unsere Arbeit ermöglichen.

Datum: 18.05.2024, 18:00 - 21:00 Uhr

Ort: Schlosspark Grafenegg

Datum: 18.05.2024, 18:00 - 21:00 Uhr

Ort: Schlosspark Grafenegg

Grafenegg 10, 3485 Grafenegg, Österreich

Url: https://www.zweihorn.org/events/benefizkonzerte-wolkenturm-2024/