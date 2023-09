"Corsage"-Star gewinnt Filmpreis in Toronto

Vicky Krieps für "ihr herausragendes Werk" beim Film Festival in Toronto geehrt.

Die luxemburgische Schauspielerin Vicky Krieps ist beim 48. Toronto International Film Festival (TIFF) mit einem Preis ausgezeichnet worden. Der 39-Jährige Star aus dem Sisi-Film "Corsage", im dem sie mit Florian Teichtmeister zu sehen war, erhielt am Sonntagabend bei einer Galaveranstaltung in Toronto den Tribute Award "für ihr herausragendes Werk".

© Getty Vicky Krieps ×

Weltpremiere in Toronto

Die Schauspielerin ist beim Festival in Viggo Mortensens Regiewerk "The Dead Don't Hurt" zu sehen, der am Freitag Weltpremiere feierte. Mortensen und Krieps spielen in dem Western Einwanderer, die in den 1860er Jahren versuchen, sich in einer korrupten Stadt in Nevada ein neues Leben aufzubauen.

Krieps bedankte sich in einer Rede beim Publikum und dem Festival-Veranstalter: "Danke! Denn diese Auszeichnung bedeutet, dass ihr meine Filme anseht. Und das ist das Wichtigste. Ich mache viele Filme, die unabhängig und oft nicht leicht zu verwirklichen sind. Und dass diese Filme gesehen werden, verdanke ich euch und den Filmfestivals." Über "Corsage" und Teichtmeister verlor Krieps aber kein Wort.