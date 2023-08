Die Ärzte zünden Wien-Doppelpack

Tourstart in Wien: Nach Flop am Frequency und am Nova Rock wollen die Ärzte heute und morgen in der Open Air Arena endlich ihren Ruf als ''Beste Band der Welt'' bestätigen.

Lustloses Programm, kindische Kalauer und Technische Probleme. Beim Nova Rock und vor allem jüngst beim Frequency waren Die Ärzte meilenweit vom selbst auferlegen Ruf der „Besten Band der Welt“ entfernt. Jetzt wollen es Farin Urlaub, Bela B und Rodrigo González wieder gut machen. Mit zwei spontan angesetzten Wien Konzerten. Heute und morgen zündet man in der Open Air Arena die neue Show "Herbst des Lebens" In Summe sind nur 7.000 Fans dabei. Die begehrten Tickets waren innerhalb von nicht einmal 10 Minuten ausverkauft. Tourstart. Das Wien-Doppelpack ist Auftakt einer 24 Konzerte umfassenden Club-Tournee. Unter dem kryptischen Untertitel "Diesmal ohne Hunde & Pferde" und mit der Ansage „Besser als wie auf Platte: So wie früher!“ versprechen Die Ärzte für Wien 41 Jahre nach dem Debut und 30 Jahre nach der Neugründung einen Mix aus Hits wie "Schrei nach Liebe", "Lasse reden" oder "Schunder-Song" sowie Raritäten a’la "Himmelblau".