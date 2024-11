Die neue "Holiday on Ice"-Show wird magisch

Die neue Holiday on Ice-Show "No Limits" kommt von 16.01. bis 26.01.2025 mit einer eindrucksstarken Inszenierung und zauberhaften Stargästen in die Wiener Stadthalle

Die bahnbrechende neue Produktion von Holiday on Ice verbindet auf einzigartige Weise Innovation und Tradition und präsentiert ein völlig neues Universum von spektakulärem Live-Entertainment, auf und über dem Eis. Die brillante Inszenierung hebt das weltweite Eiskunstlauf-Phänomen auf ein noch nie dagewesenes Niveau. Und mit Thommy Ten & Amélie van Tass, den österreichischen Starmagiern und Weltmeistern der Mentalmagie, bezaubert das Duo bei der 15-Uhr-Vorstellung am Sonntag, 26. Jänner 2025 das Holiday-on-Ice Publikum in der Wiener Stadthalle. - Eine magische Ergänzung!

© Koestler ×

"Holiday on Ice ist eine absolute Legende! Umso mehr freut und ehrt es uns, dass wir heuer Teil der Abschluss-Show am 26. Jänner in Wien sein dürfen. „No Limits“ lautet der diesjährige Titel, und der ist Programm – Holiday on Ice steht für grenzenlose Perfektion, Schönheit und Fantasie. Was passt dazu besser, als ein Hauch Magie, welcher die Zuseher verzaubert und zum Staunen bringt?!“, freuen sich Thommy und Amelia bereits auf die Show.

© Rico Ploeg | Holiday on Ice Productions

"No Limits" erzählt eine mitreißende Geschichte über das Überwinden von Grenzen, das Finden von Liebe und die Stärke von menschlichen Verbindungen, die neue Show von Holiday on Ice wird rasant, revolutionär und eröffnet unendliche Welten voller spannender Unterhaltung und zauberhafter Überraschungen. Es macht pure Freude sich mit den Protagonisten von Holiday on Ice auf eine phantastische Reise zu begeben. Das spielerische Abenteuer zwischen Fantasie und Realität begeistert von der ersten bis zur letzten Sekunde. Mit atemberaubenden Performances der weltbesten Eiskunstlauf-Stars, spektakulären Stunts, visionären Video- und Lichtprojektionen und einem Feuerwerk an farbenfrohen Kostümen begeistert Holiday on Ice "No Limits" die gesamte Familie