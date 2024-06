× Donauinsel bebt: Mega-Festival startet dieses Wochenende

Voodoo Jürgens, Wolfgang Ambros, Christina Stürmer, Ronan Keating und Wanda unter den auftretenden Acts - Bis Sonntag Programm auf 14 Bühnen bei überwiegend sommerlichem Wetter.

Am Freitag startet die 41. Ausgabe des Wiener Donauinselfestes. Drei Tage lang wird auf 14 Bühnen rund 700 Stunden Unterhaltung geboten. Neben Sport- und Kinderprogramm stehen bei freiem Eintritt einmal mehr zahlreiche Konzerte im Mittelpunkt der Open-Air-Sause, die bei freiem Eintritt besucht werden kann. Auf der großen Festbühne sind bis Sonntag u.a. Wolfgang Ambros, Christina Stürmer, Ronan Keating und Wanda als Highlights angekündigt.

Zudem stehen Auftritte von Der Nino aus Wien, Voodoo Jürgens oder Madsen auf der Rockbühne, von Peter Kraus, Semino Rossi oder Andy Borg auf der Schlagerbühne oder - für Kabarettliebhaber - von Caroline Athanasiadis, Petutschnig Hons oder Andreas Vitasek im Kulturzelt am Inselkalender. Mit Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Mitgliedern der Stadtregierung, die am Freitagnachmittag eine Runde auf der Arbeitsweltinsel drehen, darf auch die lokale Politprominenz am von der Hauptstadt-SPÖ veranstalteten Fest nicht fehlen.

Unbeständiges Wetter am Wochenende

Für den Auftakttag ist schwüle Hitze mit bis zu 34 Grad prognostiziert, am Abend und in der Nacht kann es gewittrig werden. An den restlichen beiden Tagen dürfte es merkbar kühler werden, wobei sich der Niederschlag - wenn überhaupt - in Grenzen halten sollte. Staub aufwirbeln könnte die "Letzte Generation", die im Vorfeld Störaktionen am Gelände angekündigt hatte.

Programmpunkte

PROGRAMM DONAUINSELFEST 2024 - Klicken Sie hier um eine genaue Übersicht des Programms zu haben.