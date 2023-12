»Eberhofer unterwegs« quer durch Österreich

"Die Oma wird ned g'schubst!" Star-Autorin Rita Falk geht mit den amüsantesten Geschichten der Eberhofer-Krimis auf Österreich-Tour. Mit dabei auch Christian Tramitz und Florian Wagner.

Dorfpolizist Eberhofer muss mal an die Luft! Raus aus dem Kaff Niederkaltenkirchen mit seinen bleichen Winterkartoffelknödeln, der "dampfnudelbluesigen" Stimmung und dem an jeder Ecke lauernden Sauerkrautkoma. Franz muss raus in die weite Welt. Und rauf auf die Bühne, wo er die Geschichten so erzählen kann, wie er will und keiner ihm dauernd dazwischenredet.

Eberhofer-Tour stoppt in Wien, Linz, Amstetten und Gleisdorf

Unter dem Motto "Die Oma wird ned g'schubst!" bringt Star-Autorin Rita Falk ihre frechsten Highlights und amüsantesten Geschichten aus zehn Jahren Provinzkrimi nun auf die Bühne: Gemeinsam mit Christian Tramitz, der Hörbuchstimme vom Franz Eberhofer und Moderator Florian Wagner erzählt sie in Wien (Dienstag, Globe), Linz (Mi.), Amstetten (Do.) und Gleisdorf (Fr.) ihre Krimi-Highlights.