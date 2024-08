Eiskalter Ausblick: Bald kommen neue Hits mit Gänsehaut-Garantie

Ende Sommer, Anfang Herbst kommen die neuen Bücher von Parker, Aichner, Raab &Kneifl.

Krimi-Herbst. Sollte der Sommer irgendwann vorbei sein, ist das kein Grund, traurig zu sein. Denn das bedeutet nur: Die Herbstprogramme der Buchverlage sind nah und für frisches Lesevergnügen ist gesorgt!

Wir habe für Sie schon einen Blick auf besondere Neuerscheinungen im Genre Thriller und Krimi geworfen.

Gartenkrimi: Martina Parker mit »Eintunkt«

Festival Martina Parker, die Königin der Gartenkrimis ist zurück! Eintunkt heißt Band fünf ihrer Reihe und dieses Mal wirft sich der Club der grünen Daumen rund um Lokaljournalistin Vera Horvath ins Festivalgetümmel. Doch statt um Freude und Musikgenuss dreht sich bald alles um einen peinlichen Sexunfall und eine Leiche!

Thomas Raab: »Der Metzger gräbt um«

Unfall. Wir bleiben vorerst im Grünen, und zwar beim legendären Metzger! Der zieht mit seiner holden Danjela in eine Kleingartensiedlung.

Dort spielen manche "Bäumchen wechsel dich" und ein grauenvoller Unfall war wohl keiner...

Rache-Thriller: Aichner mit »Yoko«

Erbarmungslos In seinem neuen Thriller ist Yoko die Protagonistin. Die junge Frau fabriziert mit Hingabe Glückskekse, ist verliebt und ihr Leben ist erfüllt von Leichtigkeit. Bis sich von einem Moment zum anderen alles ändert.

Unfassbares Leid bricht über die junge Frau herein. Ihr wird alles genommen. Doch dann schlägt Yoko hart zurück, ohne Erbarmen.

Edith Kneifl »Der Wolf auf meiner Couch«

Verdacht Als seine Patientin plötzlich stirbt, gerät Artur in Verdacht, daran nicht zu unschuldig sein. Hat er sie tatsächlich missbraucht, oder sprach ihre krankhafte Lügensucht aus ihr, als sie diesen Vorwurf in die Welt setzte? Ein Einbruch in seine Praxis wirft weitere Fragen auf...

Autorin Edith Kneifl mischt hier gekonnt Psychoanalyse mit Wiener Atmosphäre.

Judith Leopold