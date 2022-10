Exklusive Banksy-Führung zu gewinnen

Er ist weltberühmt und dennoch ein Mysterium – Banksy, der in Bristol geborene und bis heute anonyme Graffiti-Künstler und Maler, der dafür bekannt ist, die Grenzen des Kunstmarktes in Frage zu stellen und der mit seinen Arbeiten seit Jahren für Furore sorgt. Seit der Weltpremiere im März 2021 in München haben inzwischen mehr als 1 Million Besucher die Ausstellung über den Ausnahmekünstler gesehen und machen sie damit zur publikumsstärksten und erfolgreichsten Schau über den Street-Art-Superstar weltweit.

„The Mystery of Banksy – A Genius Mind“ war in Österreich bereits mit großem Erfolg in Linz und Graz zu sehen – und nun auch erstmals in Wien! Das Studio F der Wiener Stadthalle hat JETZT die Pforten für das Publikum geöffnet!

10 ÖSTERREICH-Leser haben die Chance auf eine exklusive Führung mit Kuratorin Virginia Jean. Diese findet am 7. November um 13:00 Uhr statt. Einfach mitspielen und mit etwas Glück ein einzigartiges Erlebnis gewinnen.