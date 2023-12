× Gruam: Kabarett-Benefiz nach Brand

Am 23. November brannte die Wiener Kleinkunstbühne Gruam ab. Jetzt unterstützet die heimische Kabarettszene den Neustart. Am13. Dezember steigt in der Kulturgarage das Benefiz „Wiederaufbau Gruam“

Am 23. November wurde die Gruam, Wiens kleinstes Kabarett-Lokal mit nur 40 Sitzplätzen, durch einen Brand völlig zerstört. Verursacht wurde dieser durch eine defekte Heizung. Die Gruam, Sprungbrett für unzählige namhafte KabarettistInnen, wie z.B. Thomas Stipsits, Klaus Eckel oder Peter Klien. gibt’s nicht mehr!

© Hoanzl/Gruam ×

Um den Wiederaufbau der Kleinkunstbühne zu unterstützen haben sich nun auf Initiative der Vereinigte Kabarettbühnen Wiens namhafte Kollegen aus Kabarett und Musik wie Gunkl, Pepi Hopf, die Gebrüder Moped,Peter Klien oder Soberl von Wiener Wahnsinn bereit erklärt eine Benefizveranstaltung für die Gruam zu spielen. Am 13. Dezember steigt in der Kulturgarage in der Wiener Seestadt das Benefiz „Wiederaufbau Gruam“

© zeidler ×

Die Karten für 35 Euro sind ab sofort bei oeticket und ticket24.at erhältlich. Dazu wurde auch ein Spendenkonto eigerichtet:

IBAN: AT21 4300 0479 7174 4009

BIC: VBOEATWW

Lautend auf: Kulturverein C7

Folgende Künstler haben bislang zum Benefiz „Wiederaufbau Gruam“ zugesagt:



Blözinger

Gerald Fleischhacker

Goschert & Deppert

Gunkl & Gerhard Walter

Markus Hauptmann

Pepi Hopf

Christian Kaindl & Martin Mader

Peter Klien

Gebrüder Moped

Isabell Pannagl

SchlaWIENer & Manuel C. Pache

Clemens Maria Schreiner

Soberl von Wiener Wahnsinn

Mike Supancic

Peter & Tekal

Die Entspannten