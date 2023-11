× Theater im Park wird für Niavarani wieder zum „Sommernachtstraum“

Niavarani und Hoanzl präsentieren den Spieplan für die Saison 2024 im "Theater im Park". Von Mai bis September 2024 gibt's über 100 Top-Events. "Sommernachtstraum", Kabarett-Elite und Konzert-Reigen als Highlights.

Bereits 512.358 Besucher seit dem aus der Corona-Not erfolgtem Start im Jahr 2020. Das Theater im Park hat sich längst als coolste Outdoor-Location Wiens etabliert. Jetzt gehen Michael Niavarani und Georg Hoanzl im malerischen Belevederegarten in die fünf Saison. Von 21. Mai bis 18. September gibt’s über 100 Top-Hits aus Bühne, Kabarett und Musik.

© Theater im Park ×



Im Mittelpunkt steht nach dem Vorjahrs-Erfolg wieder Shakespeares "Sommernachtstraum". Hausherr Niavarani macht sich dabei in mindestens 16 Vorstellungen auch wieder zum Esel. Gelacht werden darf u.a. auch bei dem Programm „Spätlese“ von Andreeas Vitasek, den "50 Shades of Schmäh“ von Alex Christan oder Roland Düringers „Regenerationsabend 2.0“. Dazu gibt es als Highlights das erste gemeinsame Programm „Lotterbuben“ von Thomas Stipsits und Viktor Gernot, die Park-Premiere der Kernölamazonen („Liederliebesreisen) und am 1. Juni sogar Michael Mittermeier.

© Theater im Park ×

Konzerte von Konstantin Wecker (8. August) über Norbert Schneider (24. August) bis zu den Wiener Sängerknaben (15. September) sorgen für den Musik-Genuss unter den Platanen Cool: Ernst Molden gestaltet in verschiedenen Formationen gleich mehrere Abende: zusammen mit Hans Theessink, dem Nino aus Wien, Prozorov, Soyka & Wirth und Christoph Seiler.

© Theater im Park ×

Dazu stoppen 2024 auch Dr. Eckart von Hirschhausen, Thomas Brezina, Ursula Strauss sowie Peter Filzmaier & Armin Wolf im Park. Der Ticketverkauf für die neue Saison ist bereits gestartet.