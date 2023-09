Theater im Park feiert Saisonabschluss mit 512.358sten Besucher

Aus der Corona-Not geboren entwickelte sich Nivaranis ''Theater Im Park'' zum absoluten Publikums Hit. 2024 geht es weiter!

vergangenen Sonntag Nachmittag stand mit Michael Niavaranis Shakespeare-Adaption des "Sommernachtstraums" die letzte Vorstellung dieser Saison auf dem Programm. Das Theater im Park Team durfte 2023 von 25.Mai bis 17.September 134.626 Gäste begrüßen und hatte darüber hinaus Grund zum Feiern: Schon bei einer Vorstellung Ende August besuchte der oder die insgesamt 500.000 Besuche die Bühne unter den Platanen! Nach vier Saisonen einen derart überwältigenden Beweis für den Zuspruch des Publikums zu erleben, erfüllt die Betreiber Michael Niavarani und Georg Hoanzl mit Dankbarkeit:

"Das Theater lebt erst durch unsere Besucherinnen und Besucher - ohne sie könnten wir uns, wie man so schön wienerisch sagt, brausen gehen. Danke an unsere Geschäftsführer Bojan Djukic-Schaner und Benedict Steininger, danke an Monalisa Lackner für die Programmierung, danke an unser gesamtes Team, danke an alle! Dass sich das Theater im Park in der jetzigen Form entwickelt hat, verdanken wir den rund 350 Künstlerinnen und Künstlern, die seit Beginn mitgewirkt haben, den rund 400 Mitwirkenden vor und hinter der Bühne sowie unseren langjährigen Kooperationspartner:innen und den wohlwollenden Menschen rundherum."

Die Letzten sollen die Ersten sein!

Bei insgesamt 505 Vorstellungen haben mehr als eine halbe Million Menschen seit dem Corona-bedingten Start am 1. Juli 2020 das Freilufttheater unter Platanen im Herzen Wiens besucht. Am Sonntag (17.9.) fand nach dem Schlussapplaus für das "Sommernachtstraum"-Ensemble eine symbolische Danksagung statt: Jener Besucher, der um 14:21 Uhr - knappe 9 Minuten vor Beginn der Vorstellung! - noch kurzentschlossen das letzte Ticket dafür gekauft hatte, wurde - getreu dem Motto „Die Letzten sollen die Ersten sein“ geehrt. Als insgesamt 512.358ster Besucher nahm Herr Christian Schmid stellvertretend für das gesamte Publikum Dankesworte von Michael Niavarani und Georg Hoanzl entgegen und wurde zur nächstjährigen Eröffnung (21. Mai 2024) des Theater im Park mit Ehrenplätzen in der ersten Reihe eingeladen.

Der Spielplan für die nächste Theater im Park Saison wird mit dem Vorverkaufstart Anfang November bekanntgegeben. Schon ab heute sind 16 "Sommernachtstraum"-Termine 2024 im Verkauf. Die rein aus Eigenmitteln finanzierte Produktion mit Elfen und Waldgeistern, 27 Darsteller auf der Bühne und noch einmal so vielen Mitwirkenden dahinter wird kommendes Jahr aufgrund des großen Erfolges wieder aufgenommen! Bis dato haben schon 52.595 Zusehe den "Sommernachtstraum" im Park gesehen. In den bisher vier Saisonen haben 177.501 Menschen die zwölf Eigenproduktionen besucht.