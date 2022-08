Holiday on Ice verzaubert wieder in der Stadthalle

Nach zweijähriger Pause ist die Eisrevue mit der Show ''Supernova'' wieder zurück.

Fünfhaus. Vom 18. bis zum 29. Jänner zeigen die weltbesten Eisläufer wieder bei „Holiday on Ice“ in der Stadthalle ihr Können. Viele Mitglieder des Ensembles waren TeilnehmerInnen bei Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften oder olympischen Spielen. Sie werden ihren sportlichen Meisterleistungen zu mitreißender Musik in funkelnden Kostümen von Designer Stefano Canulli darbieten. Karten bei der Stadthalle, wien-ticket.at oder oeticket.com.