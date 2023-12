Leiche unterm Baum & quälender Lehrer

Buchtipps für SIE und IHN: Bestseller für Weihnachten

Los, los, ab in die Buchhandlung Ihres Vertrauens! In zwei Wochen feiern wir Weihnachten, und was ist das schönste Geschenk von allen, wie unsere Literaturredaktion findet? Ein Buch! Oder vielleicht gleich zwei, drei ... Im Fall von Bestseller-Autorin Martina Parker, die mit ihren Gartenkrimis regelmäßig die besten Chartplätze okkupiert, bietet es sich gar an, guten Freundinnen gleich alle Bände zu schenken.

Krimireihe. Der aktuelle, vierte Band heißt "Ausg'stochen", spielt im vorweihnachtlichen Südburgenland und beginnt damit, dass der Bürgermeister tot unterm Christbaum aufgefunden wird -was für ein Schock!

Wie immer müssen die Mitglieder vom Klub der Grünen Daumen ran, um die Ermittlungen in Schwung zu bringen ... Erst jüngst wurde Parkers Krimi-Debüt "Zuagroast" auf der Messe Buch Wien mit dem "Goldenen Buch", das es für mehr als 15.000 verkaufte Exemplare gibt, ausgezeichnet.

In Deuschland hui, in Österreich

Roman. Wer ein Geschenk für Roman-Leser sucht, der ist mit Tonio Schachingers "Echtzeitalter" gut beraten. Das Buch wurde im Herbst mit dem deutschen Buchpreis geehrt (beim Österreichischen war er nicht mal auf der Longlist) und ist seitdem in aller Munde und Stammgast weit oben in den Charts und auf fesch drapierten Bücherstößen. Inhaltlich dreht sich alles um ein elitäres Gymnasium in Wien, einen dort waltenden, gestrengen Lehrer und wie sich Schüler Till Kokorda, der ein Parallelleben führt, bis zum Schulabschluss schlägt. Gespickt ist das Buch außerdem mit feinfiesen Beobachtungen der Wiener Gesellschaft.

Judith Leopold