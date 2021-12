Lugner: Hochzeit mit 'Bienchen' schon im Jänner

Jetzt, da Simone geimpft ist, soll so schnell wie möglich geheiratet werden.

Chaos. „Es wird erst geheiratet, wenn Simone sich impfen lässt“ – so lautete das Ultimatum von Baumeister Richard Lugner (89) an seine Verlobte Simone Reiländer. Lange zierte sich sein „Bienchen“ davor, sich den ersten Stich zu holen, doch nun die Überraschung: „Simone hat sich schon im November mit Johnson & Johnson impfen lassen.“ Das verriet der Baumeister, nachdem er sich den Impfnachweis seiner Liebsten zeigen ließ.

Pläne. „Jetzt steht einer Hochzeit nichts mehr im Wege“, sagt Simone im Gespräch mit ÖSTERREICH. Sie verriet schon vor einer Weile, dass sie an einem Strand heiraten möchte. Nun wird sie aber konkreter: „Auf den Malediven gibt es auch Sandstrände.“ Ginge es nach ihr, würden also schon Anfang Jänner die Hochzeitsglocken läuten, denn dann fliegen die beiden ins Inselparadies. „Richard wünscht sich aber eher eine pompöse Hochzeit in Österreich. Vielleicht können wir beides machen. Da werden wir uns schon noch einig.“(N. Martens)