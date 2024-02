Monatliche Bücher-Bestsellerliste für Österreich

Monats-Top-Ten in den Kategorien Belletristik Hardcover und Taschenbuch, Sachbuch Hardcover und Taschenbuch, Kinder- und Jugendbuch sowie eBook

In Zusammenarbeit mit dem Hauptverband des Österreichischen Buchhandels (HVB) nachfolgend eine Übersicht über die Monats-Top-Ten in den Kategorien Belletristik Hardcover und Taschenbuch, Sachbuch Hardcover und Taschenbuch, Kinder- und Jugendbuch sowie eBook (Ermittlungszeitraum: 1.1. bis 31.1.2024).

Belletristik Hardcover:

Position Vormonat Autor Titel Verlag Preis 1 9 Stefanie Iowa Rowohlt 22,70 Euro Sargnagel 2 NEU Haruki Die Stadt Dumont 35,00 Euro Murakami und ihre Buchverlag ungewisse Mauer 3 3 Dirk «Mir geht's Rowohlt 24,70 Euro Stermann gut, wenn nicht heute, dann morgen.» 4 1 Sebastian Die Droemer 24,70 Euro Fitzek Einladung 5 2 Rita Falk Steckerlfisc DTV 18,50 Euro hfiasko Verlagsgesell schaft 6 NEU Ernst Geiger Mordsmann Edition A 20,00 Euro 7 4 Tonio Echtzeitalte Rowohlt 24,70 Euro Schachinger r 8 17 Bernhard Das späte Diogenes 26,80 Euro Schlink Leben 9 NEU Karsten Achtsam Heyne 24,70 Euro Dusse morden durch bewusste Ernährung 10 NEU Andrea Ein tiefer Lübbe 25,70 Euro Camilleri Blick in die Hardcover Seele

Belletristik Taschenbuch:

Position Vormonat Autor Titel Verlag Preis 1 NEU Herbert Letztes Haymon Verlag 15,40 Euro Dutzler Zuckerl 2 NEU Sebastian Mimik Knaur 12,40 Euro Fitzek Taschenbuch 3 NEU Steve Seven Days Goldmann 17,50 Euro Cavanagh 4 NEU Andrea Das Ende des Lübbe 14,40 Euro Camilleri Fadens Taschenbuch 5 7 Matt Haig Die Droemer 13,40 Euro Mitternachts Taschenbuch bibliothek 6 2 Charlotte Einsame Blanvalet 13,40 Euro Link Nacht 7 1 Hera Lind Das einzige Knaur 13,40 Euro Kind Taschenbuch 8 8 Ferdinand Nachmittage btb 13,40 Euro Schirach 9 NEU Karsten Achtsam Heyne 13,40 Euro Dusse morden im Hier und Jetzt 10 WE Colleen It starts DTV 13,40 Euro Hoover with us - Verlagsgesell Nur noch schaft einmal und für immer

Sachbuch Hardcover:

Position Vormonat Autor Titel Verlag Preis 1 2 Johannes Die Edition A 26,00 Euro Huber Datenbank der Ewigkeit 2 4 Monika Willkommen Piper 22,70 Euro Gruber, im falschen Andreas Hock Film 3 NEU Sabine Ich schwimme Westend 24,70 Euro Kuegler nicht mehr da, wo die Krokodile sind 4 NEU Marc Die größte Finanzbuch 30,90 Euro Friedrich, Revolution Verlag Florian aller Zeiten Kössler 5 WE Napoleon Think and Finanzbuch 15,50 Euro Hill Grow Rich - Verlag Deutsche Ausgabe 6 WE Robert Power: Die Hanser, Carl 22,70 Euro Greene 48 Gesetze der Macht 7 18 David Can't Hurt Riva 22,70 Euro Goggins Me 8 20 Michael Das Mental 23,60 Euro Nehls indoktrinier Enterprises te Gehirn 9 1 Hans Krankl, Über das Edition A 24,00 Euro Herbert Leben Prohaska 10 5 Giovanni di Vom Leben Kiepenheuer & 25,70 Euro Lorenzo und anderen Witsch Zumutungen

Sachbuch Taschenbuch:

Position Vormonat Autor Titel Verlag Preis 1 1 James Clear Die Goldmann 13,40 Euro 1%-Methode - Minimale Veränderung, maximale Wirkung 2 2 John Das Café am DTV 9,20 Euro Strelecky Rande der Verlagsgesell Welt schaft 3 9 Sheila de Woman on Rowohlt TB 16,50 Euro Liz Fire 4 8 Jessie Der Heyne 13,40 Euro Inchauspé Glukose-Tric k 5 4 Thomas Kehl, Das einzige Ullstein 14,40 Euro Mona Linke Buch, das Du Taschenbuch über Verlag Finanzen lesen solltest 6 3 Philippa Das Buch, Ullstein 14,40 Euro Perry von dem du Taschenbuch dir Verlag wünschst, deine Eltern hätten es gelesen 7 6 John The Big Five DTV 10,20 Euro Strelecky for Life Verlagsgesell schaft 8 16 Viktor E. ... trotzdem Penguin 11,40 Euro Frankl Ja zum Leben sagen 9 5 Johanna Das Goldmann 11,00 Euro Paungger, Mond-Jahrbuc Thomas Poppe h 2024 10 15 Robert T. Rich Dad Finanzbuch 15,50 Euro Kiyosaki Poor Dad Verlag

Kinder- und Jugendbuch:

Position Vormonat Autor Titel Verlag Preis 1 1 Jeff Kinney Gregs Baumhaus 16,50 Euro Tagebuch 18 Verlag - Kein Plan von nix 2 NEU Adalyn Grace Belladonna - ArsEdition 18,50 Euro Die Berührung des Todes 3 6 Colleen Nur noch ein DTV 13,40 Euro Hoover einziges Mal Verlagsgesell schaft 4 2 Magnus Myst Das kleine Ueberreuter 14,40 Euro Böse Buch Verlag, Kinder- und Jugendbuch 5 NEU Katja Woodwalkers Arena 16,50 Euro Brandis - Die Rückkehr (Staffel 2, Der Club der Fabeltiere) 6 18 Kathleen Girl in Fischer 11,30 Euro Glasgow Pieces Kinder- und Jugendtaschen buch 7 12 Magnus Myst Das kleine Ueberreuter 14,40 Euro Böse Buch 2 Verlag, Kinder- und Jugendbuch 8 WE Kai Hermann, Wir Kinder Carlsen 10,30 Euro Horst Rieck, vom Bahnhof Christiane Zoo F. 9 16 Holly A Good One 15,50 Euro Jackson Girl's Guide to Murder 10 NEU Aimée Carter Die Erben Oetinger 16,50 Euro der Animox 5. Die Rache des Tigers

eBook Gesamt:

Position Vormonat Autor Titel Verlag Preis 1 1 Nele Neuhaus Monster Ullstein 19,99 Euro Ebooks 2 3 Sebastian Die Droemer eBook 19,99 Euro Fitzek Einladung 3 4 Rita Falk Steckerlfisc DTV 14,99 Euro hfiasko Verlagsgesell schaft 4 NEU Dani Atkins Was die Knaur eBook 9,99 Euro Sterne dir schenken 5 2 Rebecca Iron Flame - DTV 18,99 Euro Yarros Flammengeküs Verlagsgesell st schaft 6 NEU Herbert Letztes Haymon Verlag 13,99 Euro Dutzler Zuckerl 7 NEU Piper Rayne My Forever 5,99 Euro Unexpected Surprise 8 15 Rebecca Fourth Wing DTV 16,99 Euro Yarros - Verlagsgesell Flammengeküs schaft st 9 NEU Karsten Achtsam Heyne 19,99 Euro Dusse morden durch bewusste Ernährung 10 10 Andreas Rachefrühlin Goldmann 10,99 Euro Gruber g

Im Auftrag des HVB ermittelt das Marktforschungsinstitut Media Control die einzige offizielle Buchverkaufsliste im gesamten stationären Buchhandel und auf allen Online-Plattformen in Österreich. 600 Verkaufsstellen und knapp 90 Prozent aller Barverkäufe sind damit erfasst.