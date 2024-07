× My Fair Lady: Auftakt für coloes Punk-Musical in Mörbisch

Premiere für den neuen Coup von Alfons Haider in Mörbisch. Ab heute swingt "My Fair Lady" die Seebühne.

134.000 Tickets sind bereits verkauft. 150.000 Besucher werden erwartet. Damit erreicht Mörbisch mit "My Fair Lady" fast die Rekord-Zahlen des Vorjahrs von "Mamma Mia!" (181.000 Besucher). Ab heute und bis zum 17. August verlegt Alfons Haider die Themse an den Neusiedler See und zeigt den Klassiker "My Fair Lady" als cooles Punk-Musical: „Wir liefern eine modernisierte Version, in der beispielsweise Eliza wie ein Punk aussieht und kaum ihr Handy aus der Hand gibt.“

Zu Musical-Evergreens wie es „Es grünt so grün“, „Ich hätt' getanzt heut' nacht" oder "In der Straße, mein Schatz, wo du lebst" sind dabei auf einer 3.600 Quadratmeter großen Bühne rund um einen 25 Meter hohen „Big Ben“ über 30 Bühnenbild-Verwandlungen geplant. Und eine Zeitreise ins London des 19. Jahrhunderts. „Ich sehe meine Aufgabe darin zu überraschen und trotzdem voll und ganz dem Stück treu zu bleiben. Doch die Überarbeitung ins Heute ist sanft, der Zeitsprung wird nicht zu spüren sein und die Handlung bleibt unangetastet,“ so Haider

Die Story ist wohlbekannt: Professor Higgins (Mark Seibert) trifft in der U-Bahn auf die störrische Außenseiterin Eliza (Anna Rosa Döller) und macht es sich zur Aufgabe, sie in eine feine Dame zu verwandeln und ihr gesamtes Leben zu verändern. Gesprochen und gesungen wird wienerisches Hochdeutsch. bzw. von Eliza sogar in Wiener Umgangssprache. Herbert Steinböck spielt Alfred Doolittle. Marika Lichter nach18-jähriger Mörbsich-Pause die Mrs. Higgins Und das sogar mit einer gebrochener Zehe!

2025 kommt dann für mindestens 18 Vorstellungen das Disco-Musical "Saturday Night Fever" mit den Hits der Bee Gees („Stayin' Alive“) nach Mörbisch. Der Vorverkauf dafür startet bereits am Freitag (12. Juli) bei oeticket und ticket24.at