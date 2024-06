× Nach AC/DC: Gabalier und Hasselhoff geben in München Gas

"The Hoff" als Support-Act beim Volksmusik-Star!

Mega-Neuigkeiten für Fans von Andreas Gabalier (39)! Am 22. Juni bekommt der Volks-Rock’n‘Roller bei seinem Konzert im Münchener Olympia-Stadion tatkräftige Unterstützung von einem absoluten Weltstar: David Hasselhoff (71)! Besiegelt wurde das alles mit einem Handschlag.

Jahrelange Freundschaft

Die beiden Musiker kennen und schätzen sich bereits seit Jahren. 2019 überraschte Gabalier Hasselhoff sogar mit einer "Knight Rider"- und "Baywatch"-Torte.

Gabalier zur BILD-Zeitung: „David und ich kennen uns seit sechs, sieben Jahren, ich habe einmal daheim in Graz für ihn gegrillt, und seitdem hat sich unsere Freundschaft immer weiter intensiviert. Seit Jahren sagt er schon, dass er einmal mit mir auftreten möchte, aber kürzlich rief er mich dann tatsächlich an und sagte: ,Hey man, you‘re back at the Olympia Stadium? Let‘s do this!‘ Das wird die Mega-Sensation am 22. Juni in München!“

"Es bedeutet mir alles!"

Weiter fügt er hinzu: „Es bedeutet mir als altem Rettungsschwimmer vom Wörthersee einfach alles, dass David Hasselhoff und Mitch Buchannon (Hasselhoffs Alter Ego in der Kultserie „Baywatch“, d. Red.) in einer Person bei diesem Konzert dabei sind.“

Wer bei diesem einmaligen Konzerterlebnis dabei sein möchte, sollte sich beeilen. Tickets gibt es nur noch vereinzelt, das Konzert ist fast ausverkauft.