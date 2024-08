× Neue Ausstellung: James Bond fährt auf Wien ab

Die Ausstellung „007 Action Vienna“ bringt die Original-Vehikel und coolsten Gadgets von James Bond in die Wiener Metastadt

1987 drehte Timothy Dalton Teile des 15. James Bond Abenteuers „Der Hauch des Todes“ an der Seite von Bond-Girl Kara Milovy (Maryam d’Abo) auch in Wien.u.a. vor dem Riesenrad, in der Hernalser Antonigasse, in Schloss Schönbrunn und in der Volksoper. Jetzt kehrt Bond zurück nach Wien: ab (00)7. September zeigt die Ausstellung „007 Action Vienna“ in der Metastadt auf 3.400 Quadratmeter gleich 50 Original-Vehikel aus den berühmten Filmen - also Autos, Flugzeuge, U-Boote und Hubschrauber - sowie unzählige Replikas und Gadgets, die von Q, dem legendären Waffenspezialisten des MI6, entwickelt wurden.

1987 drehte Bond in Wien (o.) Jetzt kommt Ausstellung.

Auch den Aston Martin DBS V8 mit dem Bond einst durch Wien fuhr und sogar einen völlig zercrashten Helikopter.

„Alle Vehikel sind im Original-Zustand, da wurde nichts daran herumgeschraubt oder repariert. So als wäre Bond gerade ausgestiegen“, erklärt Bond-Archivarin Meg Simmonds die neue Kultausstellung, die inspiriert von den vier elemente und umraht von berühmten-Bond-Hits wie „The Living Daylights“ ein einzigartiges multisensorisches Erlebnis bietet. Auch mit seltenen Produktionsfotos, Storyboards und Interviews mit den Regisseuren und Stuntkoordinatoren.

Dazu gibt es eine Action-Bar, wo der Wodka Martini natürlich „geschüttelt, nicht gerührt.“ serviert wird. Spannend: zur VIP-Premiere werden neben Stunt Koordinator Lee Morrison und Special Effects Supervisor Chris Corbould auch die Bond-Girls Maryam d’Abo („Der Hauch des Todes“) und Caterina Murino ("Casino Royal") erwartet.