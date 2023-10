Neuer Fitzek-Thriller zu Halloween: Das Klassentreffen des Grauens

"Die Einladung" - Thriller-Autor Sebastian Fitzek will uns einmal mehr das Gruseln lehren.

Den Anfang unserer Halloween-Buchtipps macht der neue Wurf von Bestseller-Autor Sebastian Fitzek. Er ist der Mann fürs Grobe, seine Thriller sind rasant und inhaltlich oft heftig. Fitzek schaut genau hin; in die Abgründe menschlichen Daseins. "Die Einladung" dreht sich um ein Thema, dass der größte Horror für sehr viele von uns ist: Kinderpornografie. Marla Lindberg ist eine Spezialistin in der Spurensuche jener Verbrechen -sie sitzt oft stundenlang vor Videos, die Gewalt und Missbrauch zeigen.

Kleinste Details führen sie zu den Tätern. Nach einem Eklat schmeißt Marla jedoch den Job hin, denn die Vergangenheit holt die junge Frau ein: Kurz nach dem Abitur wurde sie das Opfer eines Psychopathen, der sie in eine verlassene Klinik lotste. Sie entkam ihm nur knapp und lebensgefährlich verletzt, wird seitdem von den Erinnerungen an den pfeifendhustenden Unbekannten geplagt. Doch, in der Therapie heißt es, sie leide an Gesichtsblindheit...

So, wie andere Menschen sich keine Nummern oder Listen merken können, kann sie sich keine Gesichter einprägen! Als Marla aus sentimentalen Gründen zu einem Klassentreffen anreist, kommt ihr einiges komisch vor, auf der verschneiten Berghütte. Doch dann wird der Ausf lug gruselig. Sie hört ein pfeifendes Husten...

Fitzek: Erstling als Thriller-Serie

Phänomene. Bei Fitzeks letztem Thriller war die Protagonistin eine Expertin für Mikromimiken, hier leidet die Hauptperson unter Gesichtsblindheit. Marla hat sich zur Kompensation spezielle Fähigkeiten aneignen müssen; alltägliche Details kombiniert sie in sekundenschnelle.

Fitzek spinnt um interessante Phänomene gerne seine grausig-spannenden Geschichten. Sein Rezept hat sich bewährt, denn er gilt derzeit als der erfolgreichste deutsche Thrillerautor. Wer nicht genug von Fitzek bekommen kann, der findet auf Amazon Prime dessen Erstlingswerk "Die Therapie". Die Story um ein verschwundenes Kind ist als sechsteilige Serie dort zu sehen.