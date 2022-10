Kult-Star. CTU-Agent Jack Bauer in 24, Präsident Tom Kirkman in Designated Survivor oder Vampir David in The Lost Boys – als Schauspieler ist er eine Legende, doch auch als Musiker weiß Kiefer Sutherland zu überzeugen. Mit mittlerweile drei Alben spielte er sich in die Oberliga der Country-Music. Nachzuhören bei den ÖSTERREICH-Konzerten am 16. Oktober in der Wiener Ottakringer Brauerei und am 17. 10. im Linzer Posthof.

„Ich mache ehrliche Countrymusik und singe fast nur über Whiskey“, erklärt Sutherland die neue Show Bloor Street, die er längst als zweites Standbein sieht: „Das ist viel mehr als ein Hobby. Sonst hätte ich mir nicht schon drei Alben und 300 Konzerte angetan.“

Dabei. Mit ÖSTERREICH sind Sie beim Hollywood-Konzert-Event rund um Hits wie Chasing the Rain, Reckless & Me oder Not Enough Whiskey live dabei. Auf oe24.at verlosen wir je 2x Tickets für Kiefer Su­therland in Wien und Linz.

Gewinnspiel: ÖSTERREICH bringt Sie zu Sutherland