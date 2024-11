Österreichischer Kabarettpreis: Sonja Pikart holt den Hattrick

Zum 24. Mal ging Dienstagbend der Kabarettpreis über die Bühne, wieder moderierte Clemens Maria Schreiner, 2020 selbst Preisträger, die Verleihungsgala, die erneut in Michael Niavaranis Globe Wien stattfand

Den Abend eröffnet Förderpreisträgerin Christina Kiesler. Gudrun Nikodem-Eichenhardt von den Kernölamazonen lobt die Arbeit ihrer Kollegin: “Christina ist nicht nur eine Künstlerin voller Esprit und Ideenreichtum, nein, sie will etwas verändern. Sie unterhält klärt auf und beleuchtet Schieflagen, ohne jemals belehrend zu sein."

Magda Leeb, Antonia Stabinger, Elli Bauer und Sonja Pikart © Stefan Joham ×

Das Pub Quiz Bizarre Team Magda Leeb, Antonia Stabinger und Elli Bauer, die Kolleginnen der Hauptpreisträgerin Sonja Pikart, halten in gewohnter Manier ein kurzes Quiz ab – mit zugegeben leicht zu erratenden Antworten: “Wer hat als einzige lebende Person den Kabarettpreis Hattrick geschafft? Sonja Pikart!” (2019 gewann Sie bereits den Förderpreis, 2024 nimmt sie sowohl den Haupt- als auch den Programmpreis mit nachhause). Pikart über die erneute Auszeichnung: "Was für eine Ehre! Ich freue mich so sehr über diese Auszeichnung - es ist ja an sich schon ein solches Glück, beruflich Menschen zum Lachen bringen zu dürfen. Dafür auch noch diesen Preis zu bekommen, ist einfach überwältigend!"

Oliver Baier (r.) © Stefan Joham ×

Zum dritten Mal durfte "Was gibt es Neues?” den Fernsehpreis entgegennehmen. Für die Onlinepreisträgerin Toxische Pommes hielt der Vorjahrespreisträger Jonny Balchin aka The Austrian Kiwi eine Laudatio: "Deine Fähigkeit wichtige politische und soziale Themen auf humorvolle Art und Weise anzusprechen, bringt die Leute nicht nur zum Lachen, sondern gibt ihnen auch das Gefühl gehört zu werden"

Falter-Chefredakteur Florian Klenk hielt die Laudatio für Wir Staatskünstler, die heute mit dem Sonderpreis ausgezeichnet wurden – er sieht sich selbst in einer besonderen Position: "Ich bin sozusagen die Hebamme der Staatskünstler gewesen. Zumindest rede ich mir das ein"

GHÖRT-Trio Berni Wagner, Sonja Pikart und Christoph Fritz © Stefan Joham ×

Mit Wiener Wermut und einer süßen Versuchung von Schofrulade stießen Kolleg*innen wie Caroline Athanasiadis, Katie Strasser, Birgit Denk, Hosea Ratschiller, Vince Ebert, Rudolf John, Katie La Follie, Julia Jelinek, Werner Brix oder Doris Hindinger auf die Preisträger*innen an!