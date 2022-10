Opernball fix: Comeback als Charity-Event

Ab heute 10 Uhr kann man Karten für den 65. Wiener Opernball kaufen.

Comeback. Nach pandemiebedingter zweijähriger Pause soll es am 16. Februar in der Wiener Staatsoper wieder „Alles Walzer“ heißen und der Ball der Bälle sein Comeback feiern. In Zeiten von Teuerung und vielen Menschen, die in die Armut abzurutschen drohen, eine mutige Entscheidung.

Aus diesem Grund soll der Opernball diesmal auch einen Mehrwert für die von Armut betroffene Bevölkerung haben und sich in den Dienst der Solidarität stellen.

Gutes Tun. Gemeinsam mit dem ORF und der Initiative Österreich hilft Österreich startet rund um den Staatsball eine große Hilfsaktion. So wird der ORF seine Programme rund um den Ball zum Funraising nutzen. Der Ball selbst wird durch Aufschläge bei den Eintrittskarten und in der Gastronomie der Aktion ebenfalls dienen. So wird 2023 eine Eintrittskarte statt 315 Euro dann 350 Euro kosten. Die 35 Euro Aufschlag gehen an die Österreich hilft Österreich-Initiative. Wieviel mehr Richard Lugner für seine Loge zahlen muss, wird sich ebenfalls bald zeigen.