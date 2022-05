Pogo hält jetzt auch mit Kabarett alle am Schmäh

Arzt, Musiker, Politiker, Autor und jetzt auch Kabarettist. Gag-Premiere für Marco Pogo in Wien.

Gold-Vorhang („Um 3 Euro vom Kik.“), eigene Tiki-Bar, den Roadie Rudi und ein mit roter Kordel abgeschirmter Präsidenten-Schreibtisch - Marco Pogo macht nach Punk und Politik nun auch Kabarett. Am Montag ging im ausverkauften Wiener Orpheum die Premiere von „Gschichtldrucker“ über die Bühne. Mit einem an einem Boxkampf erinnernden Intro („Gleich auf englisch natürlich! Denn wenn ich dann im Madison Square Garden spielen muss, brauche ich es nicht mehr zu ändern.“), dem geheimen Tagebuch des Bundespräsidenten Pogo aus dem Jahr 2056 („Nein so sind wir nicht. Wir sind nicht alle so deppat. Ich will ein Präsident für alle Österreicherinnen und Österreicher und alle Menschen, die hier leben, sein. Egal ob sie Bier, Wien, Prosecco oder Tschopperlwasser trinken.“) und Gags über Musik und Politik wie „Wenn das Geld stimmt, spiele ich sogar am ÖVP Parteitag.“, „Gernot Blümel hätte seine Inkompetenz durch die Verwendung eines Taschenrechners relativ einfach kaschieren können.“ oder „HC Strache hat mit Brille doppelt so intelligent ausgesehen. Aber das doppelte von Null ist ja auch Null.“

© Zeidler ×

Unter dem Motto „Man muss ja nicht immer ein Rausch haben. Man kann auch mit 15 Bier glücklich sein!“ spielten bei der kurzweiligen und von seinen Lesungen inspirierten Stand-Up-Comedy-Show auch Busunfälle, die Tücken der Erneuerung des Handy-Signatur-Passworts, Grab-Inschriften („Er kam, sah und trank!“) und pinkelnde Mafiosi eine tragende Rolle. Dazu gab’s die geheimen Tweets von Herbert Kickl („Schleicht‘s euch es Owezahra. Geht‘s ham in die Sahara.“), ein Parteien-Rätsel: („Gibt‘s die Partei „Ich wähle nicht?“, die „Partei der Faulen und Feigen“? oder die „Partei der Kreativen Oliven?“ - ja die gibt‘s wirklich alle!“) und die bislang geheime Entstehungsgeschichte der Bierpartei unter dem Leitfaden „Wo ein Wille da Promille“. Als Zugabe stimmte er sogar noch einen neuen Song an: „Inkompetenz-Kompensions-Kompetenz“.

Ab Dienstag scherzt Pogo damit auch auf großer Österreich-Tour.