Schauspielerin und Serien-Star stirbt mit 37 Jahren

Schauspielerin Marnie Schulenburg hat ihrem Kampf gegen Brustkrebs verloren, sie wurde nur 37 Jahre alt.

Schulenburg wurde in den USA vor allem durch ihre Rolle in der CBS-Show "As the World Turns" bekannt. Sie starbt am Dienstag in Bloomfield, New Jersey. Ein Sprecher bestätigte dies gegenüber dem "Hollywood Reporter". Bei der US-Schauspielerin wurde vor rund zwei Jahren Brustkrebs diagnostiziert, mur fünf Monate nach der Geburt ihrer Tochter Coda (2).

Auf Instagram, wo sie ihren Kampf gegen den Krebs dokumentierte, schrieb Schulenburg noch am Muttertag, dass sie sich freue zu ihrer Coda nach Hause zu dürfen. „Es gab keine Garantie, dass ich am Muttertag zu Hause sein würde. Ich wurde am späten Freitagabend entlassen, musste aber mit einem Sauerstoffgerät nach Hause geschickt werden“, schrieb sie. Dazu postete sie ein herzerwärmendes Foto von sich und ihrer Tochter, der sie etwas vorlas.

„Es ist nicht mein Ideal, eine Mutter zu sein, die jetzt einen Sauerstofftank braucht, um zu überleben“, schrieb Schulenburg nur wenige Tage vor ihrem Tod. „Ich möchte für sie stark und schön sein. Ich möchte ihr zeigen, wie man sich mit Mitgefühl, Stärke, Lebendigkeit, Humor und Freude durch diese Welt bewegt, so wie meine Mutter es mir gezeigt hat.“

Die Hoffnung hat Schulenburg nie aufgegeben und kämpfte tapfer dafür, wieder gesund zu werden. Doch sie schaffte es leider nicht den Krebs zu besiegen. Die Schauspielerin hinterlässt neben ihrer zweijährigen Tochter auch ihren Ehemann, den Schauspieler Zack Robidas.