Slaughter: Verhängnisvolle Begegnung

"Die letzte Nacht": Darum geht's in Band neun der Bestseller-Reihe "Georgia" von Karin Slaughter.

Sara Linton ist eine erfolgreiche Ärztin und hat -nach einem schrecklichen Erlebnis vor einigen Jahren -ihr Leben wieder im Griff. Eines Nachts wird Dani, eine junge Frau, in die Notaufnahme eingeliefert, sie wurde grauenvoll verletzt. Sara verspricht, denjenigen zur Rechenschaft zu ziehen, der Dani das angetan hat. Drei Jahre später wird einem mutmaßlichen Täter der Prozess gemacht und Sara muss erkennen, dass Danis Schicksal eng mit ihrem eigenen Leben zusammenhängt.

Buch-Reihe mit vielen, starken Charakteren

Reihe. "Die letzte Nacht" ist Band neun der sogenannten "Georgia"Reihe rund um Ärztin Sara Linton und Ermittler Will Trent. Die zwei starken Charaktere, die beide ihr emotionales Packerl zu tragen haben, sind durchaus von einander angezogen. Doch, weil das natürlich besonders reizvoll für die Story ist, bleibt den beiden nicht viel außer zartem Geplänkel.

Rasant. Auf professioneller Ebene ergänzen sich Sara und Will ideal. "Die letzte Nacht" kann ohne Vorkenntnisse auch gelesen werden, doch erschließen sich viele interessante Handlungsstränge besonders genussvoll, wenn man die vorherigen Bände kennt. Wie üblich ist auch diese Geschichte rasant verfasst, grausig in so manchem anatomischen Detail und einfach irre spannend.

Dazu streut Slaughter immer wieder interessante Anmerkungen ein, zum Beispiel strategische Überlegungen bei der Gerichtsverhandlung oder medizinisches Fachwissen. Alles in allem kein Wunder, warum die Thriller der Autorin so erfolgreich sind.