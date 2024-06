× Sommernachts-Gala in Grafenegg als TV- & VIP-Hit

Glanzvoller Start in die Open-Air-Saison. Heute steigt die große Sommernachtsgala im Grafenegg als VIP-Premiere. Morgen gibt's die ORF-Übertragung.

Mit der Ouvertüre zur Oper Die verkaufte Braut eröffnet die polnischen Dirigentin Marta Gardolińska heute die Sommernachtsgala in Grafenegg. Unterstützt vom Tonkünstler-Orchester Niederösterreich stehen dabei in der malerischen Kulisse vor dem Wolkenturm gleich 12 Arien von Verdi (Macbet). Bizet (Carmen) oder Charles Gounod (Roméo et Juliette) am Programm.

Marta Gardolińska dirigiert die Sommernachtsgala

Das ist das Programm der Sommernachtsgala:

BEDRICH SMETANA Ouvertüre zur Oper «Die verkaufte Braut»

CHARLES GOUNOD «Je veux vivre» Arie der Julia aus der Oper «Romeo et Juliette»

CHARLES GOUNOD «Ah! lève-toi, soleil!» Szene und Cavatine des Roméo aus der Oper «Roméo et Juliette»

GEORGES BIZET Carmen Suite (Bearbeitung: Martynas Levickis)

LUIGI ARDITI «Il Bacio» («Kusswalzer»)

GIUSEPPE VERDI «Ah, la paterna mano» Arie des Macduff aus der Oper «Macbeth»

MAURICE RAVEL «Alborada del gracioso»

ALEXANDER ALABIEFF «Die Nachtigall»

TRADITIONAL «Rūta žalioj» (Bearbeitung: Martynas Levickis)

TRADITIONAL «A te tarakihi» (Bearbeitung: Carl Doy)

GRAŻYNA BACEWICZ Ouvertüre

CHARLES GOUNOD «Va! Je t'ai pardonné...Nuit d'hyménée» Rezitativ und Duett Juliette - Roméo aus der Oper «Roméo et Juliette»

Die Granden der Klassik ja sowieso: Sopranistin Regula Mühlemann kehrt nach großen Erfolgen bei den Salzburger Festspielen zurück, der samoanische Tenor Pene Pati hingegen feiert sein Debüt in Grafenegg, und erstmals wird auch Martynas Levickis mit dem Akkordeon den klassischen Orchesterklang erweitern.

Grafenegg-Stars: Regula Mühlemann (o.) und Pene Pati

Zur Premiere wird ein starker VIP-Auf lauf erwartet. Von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner über Sky du Mont oder Clemens Unterreiner bis Kristina Sprenger. Am Freitag ab 21.20 Uhr wird die Gala dann auch auf live-zeitversetzt auf ORF2 übertragen.