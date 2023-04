Farewell für Teya & Salena läutet ESC-Countdown ein

Die beiden Sängerinnen heben am 1. Mai Richtung Liverpool ab.

Musik. Auf Wiedersehen Österreich und welcome to UK – unsere beiden ESC-Teilnehmerinnen Teya und Salena heben am 1. Mai Richtung Liverpool ab. Am 11. Mai stehen sie im zweiten Semifinale des Eurovision Song Contests und kämpfen um eines von zehn Tickets für das Finale am 13. Mai.

Zuvor gibt es heute aber noch eine „Farewell-Studio Session“ in den Räumen von Ö3. Dort werden Teya und Salena eine Acoustic-Version ihres Songs Who The Hell is Edgar performen. Auch eine Auswahl ihrer Lieblingslieder der vergangenen ESC-Jahre werden die beiden zum Besten geben.

Termine. Vor dem Abflug wird das Duo außerdem noch bei Keszlers Charity-Show am Samstag vor dem Schloss Schönbrunn auf der Bühne stehen.

Dann geht das Abenteuer ESC endlich los.