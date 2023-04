Teya & Salena stehen vor dem ESC-Wunder

Austria: 12 Points! Teya & Salena lassen uns nach Mega-Hype von ESC-Sieg träumen.

ESC. Platz 1 beim Richtungsweisenden Fan-Voting und das mit Mega Vorsprung. Bereits Platz 7 bei den Wetten. Über 2 Millionen YouTube-Streams und jetzt am Wochenende Triumph bei der großen ESC-Party in Amsterdam – der Hype um unsere ESC-Ladies Teya & Salena wird immer größer. Mit der flotten Pop-Hymne Who the Hell Is Edgar? zählen sie beim Song Contest in Liverpool bereits zum engeren Favoriten-Kreis.

Finalkurs. Mit 93% Wahrscheinlichkeit schaffen sie am 11. Mai die Quali-Runde. Dort haben sie alle Buchmacher auf Platz 1! Die Fans sowieso. Über 300 Punkte Vorsprung auf Belgien. Nach drei Pleiten („Das macht uns keinen Druck!“) ist Österreich am 13. Mai wohl endlich wieder im großen TV-Finale dabei.

Fahrplan. Die Ex-Starmania-Kandidatinnen Teodora Spiric und Selina-Maria Edbauer sind dafür bereits auf Stimmenfang. Nach dem umjubelten ESC-Konzert in Amsterdam stand gestern auch eine Pre-Party in London am Programm. Am 1. Mai geht’s dann nach Liverpool. Dort steigt am 2. Mai in der M&S Arena die erste von drei Proben. Am 7. Mai rocken Teya & Salena die große Eröffnungs-Party

„Wir wollen gewinnen!“ Am 11. Mai (21 Uhr, ORF1) geht’s mit Startnummer 13 um alles. „Wir wollen gewinnen, denn zum ESC fährt man ja nicht, um nur zu schnuppern!“