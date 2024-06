Spider Murphy Gang: "Skandal wäre heute ein TikTok-Hit!"

Mit "Skandal im Sperrbezirk" lieferte die Spider Murphy Gang einen der größten Hits der 80er Jahre. Jetzt stimmen sie ihn wieder in Österreich an. Bei einer spannende Unplugged-Show. Das oe24-Interview mit Gang-Chef Günther Sigl über die Show, das Leben ohne Alk und seine späte Hochzeit.

Im Juli rocken Sie mit der Spider Murphy Gang in Finkenstein, Neumark an der Ybbs und im Wiener Globe

Günther Sigl: Wir kommen als Botschafter des deutschen Rock N Roll. Mit unseren Akustik-Programm. Das machen wir schon seit 20 Jahren. Inspiriert von MTV-Unplugged. Das macht viel Spaß. Da spielen wir mal einen alten Elvis und gehen dann in die Schickeria über. Dazu gibt’s Storytelling Elemente. Das ist nicht so laut wie sonst und auch bestuhlt. Die Leute wissen dass wir eine gute Live-Show abliefern. Irgendwann, wenn man durchhält, ist man Kult. Und jetzt sind wir sogar schon eine Legende.

Das sind die Tourdaten der Spider Murphy Gang:

5. Juli Burgarena Finkenstein

6. Juli Neumarkt an der Ybbs,Seebühne

7. Juli Wien, Globe

Warum sind ihre Hits noch immer so populär?

Sigl: Wir sind als bayrische Rock N’ Roll Band mitten in die neue Deutsche Welle mit hineingefallen und geblieben. Hits wie Skandal und Schickeria hören sich für uns noch immer frisch an und da geht es auch im Publikum noch immer mächtig ab. Das sind ja längst Party-Klassiker und Wiesn-Hits. Da ist eine Identifikation da. Auch weil es keine Phantasie-Texte sind, sondern aus dem Leben gegriffen.

Die Telefonnummer 32-16-8 kennt ja noch heute jeder

Sigl: Wir haben damals überprüft ob dieser Nummer verwendet wird. in München nicht, aber in anderen kleineren Städten schon. Da kam es dann zu zahlreichen pubertären Spaß-Anrufen. Wir haben unzählige Blumensträuße verschickt und Nummern-Änderungen bezahlt.

Würde „Skandal im Sperrbezirk“ noch heute, in einer Zeit der Cancel-Kultur, funktionieren?

Sigl: Wir waren damals auch auf dem Index und duften nicht in die TV-Hitparade. War wohl ein zu heißes Thema. Das hat dem Erfolg aber nicht geschadet

Hätte man heute als Newcomer mit „Skandal“ überhaupt eine Chance?

Sigl: Ich denke schon, dass sich das über die Sozialen Medien verbreiten würde. Es würde einen anderen Weg nehmen, aber das Thema ist ja auch für junge Leute interessant. Heute würde es man nicht mehr am Schulhof singen, sondern liken und teilen. Auf Facebook oder TikTok. Das würde schon wieder seine Runden machen. Das würde funktionieren!

„Skandal“ wurde ja sogar von Metallica gecovert. Bei einem München-Konzert.

Sigl: Mein Sohn war im Konzert und hat mich angerufen: „Papa, Papa, die spielen deinen Song.“ Das war schon ein Ritterschlag. Auch dass, sie dann im Jahr drauf sogar noch „Schickeria“ gespielt haben.

Wie überlebt man 47 Jahre im Rock N’ Roll?

Sigl: Ich bin eigentlich kein richtiger Rock N’ Roller. Ich trinke nichts, Ich hab noch nie geraucht. Als Jugendlicher wo man ja noch überall mit macht habe ich wohl eine Alkoholvergiftung gehabt. Da wollte ich nur sterben und hab seitdem nichts mehr getrunken. ich habe auch keine Drogen-Erfahrungen. Nicht einmal einen Joint, denn das hat mich nie interessiert. Ein klarer Kopf ist die beste Droge. Und der Rock N Roll. Aber daran stirbt man ja nicht.

Aber woher nimmt man die Kraft?

SIgl: Ich lebe gesund. Ich mache Sport, aber ohne es zu übertreiben: täglich eine Stunde Powerwalking mal ein bisschen Gymnastik. Dazu freue ich mich auf jedes Konzert. Das gibt mir mehr Energie als es mir Kraft raubt. Das ist mein Leben.

Sie haben letztes Jahr dann doch noch geheiratet. Nach 30 Jahre wilder Ehe

Sigl: Ja, am 1. September. Ja mei: wir haben das lange ausprobiert und dann doch noch gemacht. Das war eine richtige Rock n’ Roll Hochzeit in Schwabing. Mit Band und meinen Spider Murphy Gang Kollegen, die mit mir gespielt haben. Der Hochzeitstanz war natürlich ein Boogie Woogie, kein Walzer.

Warum gibt es seit 2002 keine neue CD der Spider Murphy Gang?Sigl: Das Publikum will lieber die alten Sachen hören. Und da sind wir Diener der Fans.Vielleicht kommt 2027 zum 50 jährigen Jubiläum ja was neues.