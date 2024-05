"Leicht einen sitzen!" Shaboozey liefert uns den ersten Sommerhit

Beyoncé hat ihn entdeckt – und wird als „Dank“ nun gleich von ihm in den Charts entthront. Country-Pop-Rasta Shaboozey liefert mit „A Bar Song (Tipsy)“ den ersten Sommerhit

In Amerika schon der größte Hit auf jeder Party. Auf TikTok sowieso. Dazu Platz 1 der USA-Hot Country-Songs und auch bei uns bereits Platz 11 in den Austria-Top-40. Tendenz steigend! Shaboozey, ein 29-jähriger Country-Pop-Rasta aus Northern Virginia, beschert uns mit der Mitsing-Hymne „A Bar Song (Tipsy)“ den ersten Sommer-Hit. „Everybody at the bar gettin' tipsy“- „Jeder in der Bar hat schon leicht einen sitzen“ – singt er sich dabei den Arbeits-Frust mit einer Handvoll Shots von der Seele. Mit absoluter Ohrwurm Garantie. Der neue Sommer-Hit beruht auf einem Sample des bereits 2004 veröffentlichten Song „Tipsy“ von US-Rapper J-Kwon.

© Getty Images ×

© Getty Images ×

So frisch und frech klingt der Sommerhit von Shaboozey:

Collins Obinna Chibueze, so der neue Hitstar mit Nigerianischen Wurzeln bürgerlich, startete bereits 2014 mit dem Song "Jeff Gordon" seine Musik-Karriere, 2017 folgte das Debut-Album "Lady Wrangler" und im März 2024 schaffte er dann seine ersten großen Chart-Erfolge. Dank Beyoncé! Die holte ihn ja für ihre umstrittene „Country“ CD „Cowboy Carter“ für die Songs "Spaghettii" und "Sweet / Honey / Buckiin“ als Duett-Partner ins Studio.

© Empire

Shaboozey bremst mit "A Bar Song" jetzt sogar Beyoncé in den Charts aus.

© Instagram

Damit gab Hit-Queen Beyoncé dem Newcomer Shaboozey den großen Karriere-Boost und wurde dafür dann auch gleich von ihm ausgebremst: denn just sein Hit „A Bar Song (Tipsy)“ stieß ja jüngst in den USA ihr „Texas Hold 'Em“ von der Chartspitze. Das könnte ihm am 31. Mai erneut gelingen. Denn da kommt ja sein neues Album “Where I've Been, Isn't Where I'm Going”.