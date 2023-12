Michael Bublé will sich nach 20 Jahren verändern

Der fünffache Grammy-Preisträger Michael Bublé schockt seine Fans. Nach 20 Jahren, in denen er mit seiner Stimme die Musikwelt erobert hat, will er sich zukünftig verändern.

Seit über 20 Jahren begeistert der Kanadier Michael Bublé seine Fans mit einer Mischung aus Jazz und Pop. Weltweit hat der 48-Jährige mit italienisch-kroatischen Wurzeln über 75 Millionen Tonträger verkauft. Vor allem seine stimmungsvollen Weihnachts-Hits aus dem Album Christmas, das 2011 veröffentlicht wurde, ist vor allem rund um die Weihnachtszeit heiß begehrt. Doch genau damit soll jetzt Schluss sein.

Der vierfache Vater schockt seine Fans und gesteht, dass er erschöpft ist. Ausgerechnet in der besinnlichen Weihnachtszeit kündigt er überraschend und etwas kryptisch seinen Rückzug gegenüber der britischen Zeitung Sun an: „Jeden Abend gehe ich raus und ziehe diesen Anzug an, und wenn ich dann auf die Bühne gehe, bin ich der Typ, der ich immer sein wollte.“ Denn das würde ja für eine Fortsetzung seiner Musiker-Karriere sprechen.

Doch er führt weiter aus und erklärt, dass die Person, die man von der Bühne kennt, nicht mehr der Michael Bublé ist, der er wirklich ist. Er versucht aber seine Fans zu beruhigen und verspricht: "Ich werde sichergehen, dass die ganze Welt ihn kennenlernt. Ich habe 20 Jahre lang dasselbe getan.“ Seine beliebten Weihnachtslieder wird er zukünftig also nur mehr im Kreis der Familie zum Besten geben.

Aus Michael soll Mike werden

Die tägliche Arbeit im Show-Business hat den charismatischen Sänger müde gemacht: „Ich gehe in 40 Länder und mache Werbung und dann gehe ich anderthalb Jahre auf Tour. Ich fühle mich, als wäre ich an einem Punkt in meiner Karriere angekommen, an dem ich etwas anderes tun will. Es geht darum, die andere Person zu sein, nicht der Anzugs-Typ, sondern Mike.“

Doch wie stellt er sich das vor? Als Michael kennt man ihn auf den großen Bühnen der Welt. Die Fans fragen sich, wo man Mike kennen lernen kann. Der 48-Jährige hatte früher schon kleinere Auftritte in TV- und Kinofilmen. Zukünftig könnte er sich also durchaus vorstellen von der Bühne auf die Leinwand zu wechseln. Ein Schicksalsschlag vor ein paar Jahren hat ihn definitiv dazu ermutigt ein Umdenken vorzunehmen.

Neue Prioritäten nach Krebs-Drama

2016 erhielt sein damals dreijähriger Sohn Noah die Diagnose Leberkrebs. Wie es weitergeht, war damals nicht klar. Der Kanadier sprach damals offen: "Der Krebs meines Sohnes hat meine Welt erschüttert. Ich werde nie wiedeer in meinem Leben sorglos sein." Er wollte mehr für seine Familie da sein. Auch wenn sein Sohn den Krebs besiegt hat, es dürfte bei seiner Entscheidung auch sieben Jahre später einen maßgeblichen Anteil gehabt haben.

Jetzt heißt es für die Fans vorerst einmal warten. Von aktuellen Filmrollen für Bublé weiß man derzeit noch nichts. Auch nicht in welche Richtung er sich als "Mike" sehen will. Als männliche Hauptrolle in einer Romanze, würde er aber wohl mit seinem Ruf und seiner Stimme einen Startvorteil in Hollywood haben können.