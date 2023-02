× Bublé brachte ganz Wien zum Swingen

Michael Bublé swingt sich mit Grammy-Hit ''Higher'' durch Europa. Am Dienstag ließ er Wien ausflippen.

Wien. Der Glanz von Las Vegas und ein Hauch von Grammy in Wien. Nach seinem Preis für "Best Traditional Pop Vocal Album", für den er sich auch in Wien feiern ließ, brachte Michael Bublé am Dienstag die Stadthalle zum Swingen. 8.000 Fans rockten beim ersten Top-Konzert des Jahres ab.

Revue. Bublé, der bereits Montag um 1.21 Uhr in Schwechat landete und gleich nach dem Auftritt weiter Richtung Budapest jetten wollte, hatte eine große Pop-Revue auf den Spuren von Frank Sinatra einstudiert: "Das wird kein Konzert, sondern eine Party: eine Fiesta!" Wie wahr! Vom Opener "Feeling Good" zu dem er nach Hollywood-reifem Intro auf die Bombast-Bühne schritt, bis zum von Feuerzeugmeer begleiteten Finale "You Were Always On My Mind", ließ er damit in Wien fast zwei Stunden lang alle Herzen höher schlagen. Auch mit witzigen Zwischenansagen: "Ihr seid in Österreich alle Riesen, das ist mir schon beim Pinkeln in Hotel aufgefallen: Da ging mir das Pissoir bis zur Brust!"

Konfetti & Sex. Begleitet von großem Orchester tanzte Bublé auf einem 20 Meter Laufsteg bei stark schwankendem Sound durch einen stimmungsvollen Mix aus 75-Millionenfach verkauften Welthits ("Haven’t Met You Yet") den Highlights der Grammy-CD "Higher" und gleich 17 Coverversionen. Konfetti-Salven zum Elvis-Klassiker "Can’t Help Falling In Love", viel Fannähe mit Händeschütteln, Umarmungen und Selfies sowie manch derbe Sprüche inklusive. "Ihr glaub ja, dass ihr heute den Weihnachtsmann von eurer Weihnachts-CD seht, aber ich bin gekommen um euch den Sex zu verkaufen!" Oder: "Ich danke dem Alkohol und den Depressionen, dass ich dieses Lied schreiben konnte" als Einleitung zu "Hold On".

Witzig: Schon vor den Zugaben rund um das Drifters-Cover "Save The Last Dance For Me" wurden die Highlights der Wien-Show auf den Screens gezeigt. In Summe ein großes Show-Feuerwerk. Die Latte für Robbie (16. und 17. März in Wien) liegt hoch.