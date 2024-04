× Beyoncé holt zum ersten Mal Platz 1 in Österreich!

Platz 1 in den Austria Top 40 Charts. Mit dem umstrittenen Country-Album "Cowboy Carter" holt Beyoncé endlich ihren allerersten Nummer-eins-Hit in Österreich.

Bei iTunes wurde sie zum Verkaufsstart kurz von Sum 41 ausgebremst. In den offiziellen Austria Top 40 Charts ist Beyoncé jetzt die absolute Chart-Queen. Mit dem umstrittenen Country-Album "Cowboy Carter" holt sie endlich ihren allerersten Nummer-eins-Hit. 22 Jahre nach dem dem ersten Solo-Hit „Work It Out“ schafft sie in Österreich zum allerersten Mal Chart-Gold.

© Instagram ×

Ein Triumph, der sich freilich abgezeichnet hat: schon die Single „Texas Hold ‘Em“ stieß ja bei uns bis auf Platz 2 hoch. Auch das ist ihre bislang beste Chart-Platzierung in Österreich. In den USA schreibt Beyoncé damit einmal mehr Musikgeschichte: Von 0 auf 1 in den Billboard-Charts. Zum 8. Mal in Folge. Platz 1 der County Charts. Als erster farbiger Künstler. Und 76 Millionen Spotify Streams am Release-Tag. Jahresrekord.



© Instagram

Das sind die Austria Top 40 vom 29. März bis 4. April 2024:

1. Beyoncé, Cowboy Carter

2. Maite Kelly, Nur Liebe

3. Sum 41, Heaven :x: Hell