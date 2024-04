× Beyoncé schafft ihren ersten Nummer-eins-Hit in Österreich!

22 Jahre nach dem Solo-Debut schafft Beyoncé bei uns endlich ersten Nummer-eins-Hit! Das neue Album "Cowboy Carter" erobert doch noch die Spitze der iTunes-Charts.

Am Freitag wurde sie noch von den Punkrockern Sum 41 ausgebremst. Doch nun darf sich Beyoncé über ihren allersten Nummer-eins-Hit in Österreich freuen. Das umstrittene Country-Pop-Album Cowboy Carter schafft den Sprung auf Platz 1 der iTunes-Charts.

© Instagram ×

22 Jahre nach dem ersten Solo-Hit „Work It Out“ und nach gleich sieben Alben an der Spitze der US-Charts, sowie unglaublichen 32 Grammys (Rekord!) ist die Pop-Queen jetzt endlich auch im kleinen Österreich an der (Chart)-Spitze angekommen. Dazu kann sie auch gleich vier Hits in den Top-40 der iTunes-Single-Charts platzieren: die Single und Album-Versionen von „Texas Hold ‘Em“ auf Platz 2 und 5, dazu das Miley-Cyrus-Duett „Il Most Wanted“ (11) sowie „Ya Ya“(39)

Dazu kann sich Beyoncé mit Cowboy Carter auch über die Auszeichnung als meistgestreamtes Album bei Spotify und Amazon Musik freuen. Ein Rekord, der wohl nur bis zum 19. April halten wird. Denn da kommt „The Tortured Poets Department“ das neue Album von Taylor Swift.

Das sind die iTunes Charts von 2. April:



1. Beyoncé, Cowboy Carter

2. j-hope, Hope on the Street

3. Sum 41, Heaven X Hell

4. While She Sleeps, Self Hell

5. Maite Kelly, Nur Liebe