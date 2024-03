× Chart-Wunder: Beyoncé in Österreich von Sum 41 ausgebremst

"Act II: Cowboy Carter", das brandneue Album von Beyoncé ist der Hit der Stunde: In 31 Ländern auf Platz - nur in Österreich nicht. Die Pop-Queen muss bei uns weiter auf ihren allerersten Nummer-eins-Hit warten!

Dolly Parton und Willie Nelson als DJs ihrer fiktiven Radiostation KNTRY, Miley Cyrus ("II Most Wanted") und Post Malone ("Levii‘s Jeans") als Gaststars. Dazu Samples von Beach Boyds und Nancy Sinatra (Ya Ya") und mit "Blackbird" sogar ein Beatles-Cover. Beyoncé taucht mit ihrer neuen CD "Act II: Cowboy Carter" tief in die Wurzel der Country Musik ein und erobert damit in gleich 31 Ländern wie erwartet Platz 1 der iTunes-Charts. Auch in den wichtigsten Märkten, USA, England und Deutschland.

SUM41 (u.) bremsen Beyoncé aus.

Nur Österreich ist anders: Da gibt‘s für Be hinter "Heaven :x: Hell ", der neuen CD der Punk-Band Sum 41, nämlich nur nur Silber! Somit muss Beyoncé bei uns weiter auf ihren allerersten Nummer-eins-Hit warten.

Das sind die iTunes-Charts vom 29. März 2024:

1. Sum 41, Heaven :x: Hell

2. Beyoncé , Act II: Cowboy Carter

3. Maite kelly, Nur Liebe

4. mgk & Trippie Redd, genre: sadboy

5. While She Sleeps Self Hell