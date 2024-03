Beyoncé nackt auf ihrem neuen Cover

Am 29. März ist es soweit: dann erscheint Beyoncés neues Album "Cowboy Carter" und sie widmet sich damit erstmals dem Country-Musik-Genre

Country statt R'n'B - Beyoncé Fans sind schon jetzt gespannt wie ein Leintuch, wenn es um das neue Album ihrer Queen Beyoncé geht. Am 29. März setzt die Sängerin also neue Akzente, die sich auch in ihrer Optik widerspiegeln. Die Wartezeit auf die neue Musik versüßt sie ihren Fans auf jeden Fall mit heißen Bildern. Auf ihrem Cover ist Beyoncé gar uncovered zu sehen.

In ihrer rechten Hand trägt Beyonce eine Fackel, ihre linke Hand verdeckt ihren Busen. Eine Scherpe dient als einziges Kleidungsstück. Beyoncé bekommt für ihre Bilder und deren Aussage nicht nur Jubel. Es wird auch Kritik laut. Erikah Badu soll den Look kritisiert haben, da sie ihn für sich selbst reklamiert. Auf X habe sie sich gar an Beyoncés Mann gewendet und ihn gebeten: "Sag doch etwas."