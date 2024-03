× C2C lässt die Country Musik in Berlin hochleben

Das Country to Country Festival bringt dieses Wochenende nach vierjährigem Corona-Stopp wieder die Topstars der Nashville-Szene nach Berlin. ÖSTERREICH feiert mit.

Im März 2020 war das „Country To Country“ in Berlin das letzte große Festival bevor die Welt in den Corona-Starre verfiel. Jetzt, nach vier viel zu langen Jahre Pause, erlebt die Country-Musik ihr großes Deutschland Revival. ÖSTERREICH war schon vom dem Lockdown live dabei und jetzt auch wieder. Bei der großen Wiederauferstehung.

© zeidler ×

Rita Wilson (o.) und Stephen Willson Jr (u.) rockten Berlin

© zeidler ×

„Es liegt schon eine große Last und Bürde auf meinen Schultern dieses Festival neu durchstarten zu lassen, aber als Ex-Boxer bin ich schwere Schläge ja gewohnt“ gab Stephen Wilson Jr, der mit den Grunge-lastingen Songs von „Son of Dad“ das Programm auf Hauptbühne eröffnete, dafür das Motto vor. 6.000 Fans feierten umrahmt von Foodtrucks, Tattoo-Studio und Western-Stores die große Cowboy-Party.

© zeidler ×

Lauren Alaina (o.) und Drake Milligan (u.)

© zeidler ×



Auf gleich sieben Bühnen (!) setzten bei einem 10-stündigen Country-Feuerwerk vor allem Rita Wilson, die Ehefrau von Tom Hanks, mit dem Fan-Song „I Wanna Kiss Bob Dylan“, die quirlige America Got Talent Finalistin Lauren Alaina („Ich bin heute genau ein Monat verheiratet und kann gar nicht oft genug ‚Mein Ehemann‘ sagen!“) und der langjährige Fan-Liebling Kyle Daniel Akzente. Die Tagesheadliner Old Dominion sowieso: mit Mitsing-Hymnen wie „One Man Band“ oder „Memory Lane“ brachte man nach Sightseeing Stopp bei der Berliner Mauer die Verti Music Hall zum Beben.

© zeidler ×

Ansturm auf die Country-Stars.

© zeidler ×

Zum Festival-Finale am Sonntag haben sich u.a. Randal King, Alana Springsteen und die traditionelle, vom legendären Bluebird Cafe inspirierte, Songwriter-Runde „Introducing Nashville“ mit Connor Smith und Lauren Watkins angesagt. Ehe der globale Superstar Brad Paisley mit 11-Millionen-fach verkauften Hits wie „Mud On The Tires“ oder „Alcohol“ das Grande Finale setzen will.

© zeidler ×

Old Dominion (o.) in Berlin. Lucinda Williams (u.) kommt nach Wien:

© zeidler ×

Kommendes Wochenende stoppt das C2C-Festival mit erweitertem Line-Up in London, Glasgow und Belfast. Im März 2025 gibt‘s die Berlin-Zugabe. In Österreich, wo Beyonce mit ihrem Country-Hit „Texas Hold 'Em“, der in den Charts schon bis auf Platz 3 hoch stürmte, die Tore für den Nashville-Sound öffnet, stehen heuer u.a. Auftritte von High South (5 Konzerte) The Death South (8. Juni, Linz) oder Blackberry Smoke und The Steel Woods (25. September, Wien) am Programm. Dazu holt ÖSTERREICH als Highlight bereits am 12. März die Legende Lucinda Williams ins Wiener Theater Akzent.

© zeidler ×

ÖSTERREICH-Reporter Thomas Zeidler mit Rita Wilson (O.) und Lauren Aiaina (u.) in Berlin.