Dave Stewart: Drogen-Beichte vor ÖSTERREICH-Konzert

LSD, Kokain, Mescalin – im INSIDER-Interview vor der großen Eurythmics-Show am Samstag im Wiener Konzerthaus erinnert sich Dave Stewart an seine wilde Drogen Zeit.

„Elton John gab mir 1970 eine unglaubliche Menge Geld für einen Vertrag. Ich habe mir noch am selben Tag vier Akustikgitarren gekauft - und 1.000 Kapseln voller Mescalin“ Große Drogen-Beichte von Dave Stewart vor seinem ÖSTERERICH-Konzert (Samstag, Wien, Konzerthaus) in neuen INSIDER-Magazin (ab Mittwoch in ihrer Trafik), wo er sich auch an die wilden 70er Jahre erinnert. „Zum Glück kam der große Erfolg mit „Sweet Dreams“ erst in meinen 30ern, denn ansonsten hätte ich mich mit Drogen umgebracht. Von 18 bis 24 war ich sehr arg unterwegs. Ich nahm LSD, Kokain und noch alles andere.“

© Facebook

Annie Lennox, mit der er 75-Millionen verkaufte Welthits wie "Who's That Girl?", "There Must Be an Angel" oder "Would I Lie to You?" lieferte, hat ihn gerettet. „Sie hat mir ungemein dabei geholfen, davon wegzukommen. Als Eurythmics bekannt wurden, war es vorbei. Da war ich von dem Zeug schon weg. Das hat sich bis heute gehalten. Zum Glück war ich damals so klar, dass ich meine Abhängigkeit auf das Songschreiben und Aufnehmen ummünzte. Das ist mitunter der Grund, warum wir in so kurzer Zeit so viele Alben aufnahmen.“

© Barracuda Music ×

Am Samstag mit allen Eurythmics-Hits live in Wien!



Trotzdem ist Lennox beim Wien-Konzert unter dem Motto "Sweet Dreams 40th Anniversary Tour" leider nicht mit dabei. „Es ist ihr einfach zu viel Stress, dauernd herumzureisen und dauernd müde zu sein. Bei jedem Interview muss ich mich dazu verteidigen, aber ich respektiere ihren Wunsch, nicht mehr zu touren. Sie gab mir jedoch ihren Segen für diese Tour.“

© Thomas Zeidler-Künz ×

Auch seine Tochter Kaya singt in Wien

In Wien wird Lennox durch gleich drei Sängerinnen ersetzt. „Vanessa Amorosi ist pures Dynamit, RAHH auf ihre Weise genial und meine Tochter Kaya sorgt für die emotionalen Momente mit viel Soul. Sie ist Annies Patentochter. Die Eurythmics-Songs haben sich schon sehr früh in ihrem Gehirn festgesetzt!“