Nach Israel-Terror: ''Imagine'' ist gleich vier mal in den Charts

Der Terror in Israel schockt die ganze Welt. Der John Lennon Klassiker "Imagine" spendet vielen Trost.

"Imagine all the people. Livin' life in peace" - "Stell dir all die Völker vor, die in Frieden miteinander leben würden." Im Jahr 1971, also nur ein Jahr nach dem Ende der Beatles, komponierte John Lennon seine universelle Friedenshymne "Imagine". Jetzt, anlässlich der erschütternden Vorfällen in Israel, dient es vielen wieder als Botschaft und musikalischer Segen: In den heimischen ITunes-Charts belegt "Imagine" in diversen Versionen aktuell die Plätze 7, 9 10 und 11. Am meisten wird dabei der "Raw Studio Mix" gehört.