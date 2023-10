× Live Aid wird zum Musical!

Das größte und wichtigste Konzert aller Zeiten kommt jetzt auf die Theaterbühne. Am 26. Jänner startet in London das Live Aid Musical ''Just For One Day''.

Mehr als 1,5 Milliarden TV-Zuseher, 60 Top-Acts, ungerechnet über 300 Millionen Euro an Spendeneinnahmen und der Auftritt von Queen als unumstritten bestes Konzert aller Zeiten. Am 13. Juli 1985 ging das geschichtsträchtige Benefiz-Spektakel Live Aid über die Bühne. Jetzt kommt das Musical! Am 26 Jänner startet „Just For One Day“ - der Titel stammt aus einer Songzeile des Davie Bowie Klassikers „Heroes“ - im Londoner Old Vic Theatre.

Drama. „Das ist keine Hommage. Damit möchte ich nichts zu tun haben. Es gibt also keine Person, die als Freddie verkleidet ist und einen beschissenen Schnurrbart trägt. Die Lieder treiben das Drama voran“, erklärt Bob Geldof das Konzept rund um die Hits von Queen, David Bowie, U2, Elton John oder The Who.

Backstage-Einblicke & Liebes-Story. Die Handlung von „Just For One Day“ hinter dem John O'Farrell, Autor des Musicals "Mrs Doubtfire" und Luke Sheppard Regisseur von “ & Juliet” stecken, bietet eine Balance zwischen einem Blick hinter die Kulissen, wie Band Aid und Live Aid zusammenkamen, und einer Liebesgeschichte, die von realen Ereignissen inspiriert wurde. „Die Geschichte basiert auf tatsächlichen Zeugenaussagen des Tages“, erklärt Geldof. „Hier erzählen echte Menschen ihre Geschichte. Es ist also komplexes Theater.“

Benefiz. 10 Prozent der Einnahmen gehen an den Band Aid Trust. „Dr. Who“-Star Craige Els spielt Geldof. Vorerst soll „Just For One Day“ bis zum 30. März in London laufen. Die Tickets kosten zwischen 10 und 85 Pfund und gehen am Freitag (6. Oktober)i nde nVerkauf.