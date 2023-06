Hollywood-Alarm am Nova Rock

Schauspieler Jack Black sorgte mit seiner Band Tenacious D in Nickelsdorf für Stimmung. Auch Fever 333, Sum 41 und Yungblud setzen am zweiten Festival-Tag Akzente.

Im neuen Video zum Chris Isaak Cover „Wicked Game“ zeigt sich Hollywood-Star Jack Black („School of Rock“) am Strand. Auch mit schrägen Wasserspielen in einem Borat-ähnlichen Leoparden-Badeanzug. Am Donnerstag ging er am Nova Rock Festival alles andere als baden. Megajubel um seine Kult-Band Tenacious D.

© Thomas Zeidler-Künz ×

Jack Black

© Thomas Zeidler-Künz ×

Vom Opener „Kickapoo“ bis zum Mitsing-Finale „Fuck Her Gently“ lieferte er mit Musik-Partner Kyle Gass einen aberwitzigen Mix aus Rock und Kabarett. Dauerblödeln, ein inszenierter, filmreifer Streit der Duett-Partner samt Versöhnungs-Umarmung und ein Teufels-Roboter zu „The Metal“ inklusive.

© Thomas Zeidler-Künz ×

Fever 333

© Thomas Zeidler-Künz ×

Dazu gab’s den brandneuen Ulk-Hit „The Spicy Meatball Song“, die überragende Led Zeppelin Homage „Good Times Bad Times“ und mit „Tribute“ auch gleich den „besten Song der Welt!“ Dazwischen versuchte sich Black, der mit 3-Monate-Bart optisch an den von ihm besungenen Beelzebub erinnerte, immer wieder auch im lupenreinen Deutsch: „Danke sehr. Schön dass ihr da seid. Wir werden rocken.“ Ein Mann, ein Wort: Nickelsdorf bebte!

© Thomas Zeidler-Künz ×

Nach dem eher eintönigen Festival-Start, wo eigentlich nur Slipknot trotz Stimm- und Band-Problemen (ÖSTERREICH berichtete) für Begeisterung sorgten, lieferte der zweite Tag in Nickelsdorf generell ein deutlich besseres Programm: Hip-Hop-Punker Fever 333 punktete im Dauerlauf mit Protest-Parolen und Safe-Space Messages. Sum 41 zündeten zwischen ihren ewigen Punk-Hymnen auch das Queen-Cover „We Will Rock You“ in der raren Fast-Version und Alternativ-Rocker Yungblud empfahl sich mit energetischen Trend-Sounds für eine Stadthallen-Show.

© Thomas Zeidler-Künz ×

Sum 41

Der zweite Nova-Tag sollte weit nach Mitternacht mit dem Österreich-Comeback von The Prodigy nach dem Tod von Keith Flint enden. Morgen stehen u.a. Casper, Roman Gregory und die hochexplosive Late-Night-Show von Scooter am Programm. Dazu als Headliner die heimischen Sound-Zauberer von Bilderbuch, die allerdings vorab mit einem mystischen Trauer-Posting auf Facebook für Rätsel sorgen.