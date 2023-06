Die negativen Schlagzeilen rund um Rammstein-Sänger Till Lindemann reißen nicht ab. Aufgetauchte Chats zeigen, dass die bereits entlassene Casting-Direktorin in Bern weiter Frauen für Lindemanns 'Afterpartys' suchte. Brisant: Die Konzerte fanden vergangenes Wochenende statt.

Die Skandale rund um die deutsche Band Rammstein reißen nicht ab. Nachdem mehrere Frauen schwere Vorwürfe gegen Till Lindemann und die entlassene Casting-Direktorin Alena M. erhoben hatten, scheint sich nun ein neuer Vorfall in Bern ereignet zu haben. Berichten zufolge hat Alena M. trotz ihrer Entlassung erneut versucht, Frauen für ein Treffen mit Lindemann zu rekrutieren.

Chats sorgen für Aufregung

Ein brisantes Instagram-Chat zwischen einer Nutzerin namens Shelby Lynn und dem ersten mutmaßlichen Opfer, das Vorwürfe gegen Lindemann erhob, sorgt für Aufsehen. Lynn veröffentlichte die Nachrichten in ihrer Instagram-Story, in denen von Alena M.s angeblicher Fortsetzung der Rekrutierungspraktiken die Rede ist - und das, obwohl sie angeblich bereits Anfang des Monats von der Band entlassen wurde.

Laut der Instagram-Nutzerin fand nach dem Rammstein-Konzert in Bern weder eine offizielle Afterparty noch eine "Row zero" statt. Stattdessen begaben sich sie und ihre Freundinnen ins Stadtzentrum, um ein paar Drinks zu genießen. Gegen Mitternacht erhielt die Nutzerin einen Anruf von Alena M., die sie fragte, ob sie Lindemann in seinem Hotelzimmer treffen wolle. Als die Nutzerin nach einer Afterparty fragte, habe Alena M. nur gelacht und klargestellt, dass es keine Party sei. Die Nutzerin vermutet, dass Alena M. eine Orgie habe organisieren wollen.

Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung.