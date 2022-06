Starker Regen: Nova Rock-Fans müssen Anreise verschieben

Aufgrund der heftigen Regenfälle steht das Camping-Gelände des Nova Rocks zum Teil noch unter Wasser – Veranstatler Ewald Tatar appelliert an alle Besucher, die Anreise rauszuzögern.

2020 und 2021 musste das Nova Rock aufgrund der geltenden Corona-Maßnahmen ausfallen – doch auch heuer scheint das ausverkaufte Festival nicht unter gutem Stern zu stehen. Die andauernden Regenfälle der vergangenen Tage haben das Areal in einen Schlammplatz verwandelt. Veranstalter Ewald Tatar appelliert nun an alle Besucher, sich mit der Anreise am heutigen Mittwoch Zeit zu lassen, bis das Gelände trockener ist.

"Eine dringliche Bitte an alle die heute zum Nova Rock Festival anreisen! Verschiebt das, wenn es euch noch möglich ist um ein paar Stunden weiter nach hinten heute. Es regnet zwar nicht mehr. Derzeit sind die Parkflächen aber nach erneut intensiven Regenfällen in der Nacht kaum befahrbar und es wird ein paar Stunden dauern, bis dem wieder so ist", so Tatar. Außerdem müssen sich Besucher auf längere Wartezeiten bei der Anreise einstellen.

Ausverkauft, Besucherrekord und Termin für 2023: Das Nova Rock 2022 sorgt für Schlagzeilen. Das Musik-Festival findet heuer vom 9. Juni bis 12. Juni statt. Die Location sind wie jedes Jahr die Pannonia Fields in Nickelsdorf (Burgenland). "Die Durststrecke hat ein Ende und in Kürze wird das NOVA ROCK Festival, das uns allen so viel bedeutet, wieder seine Pforten öffnen. Mit 225.000 Besucher*innen an vier Tagen haben wir einen neuen Rekord aufgestellt, und das heißt: Das Nova Rock Festival 2022 ist ausverkauft!", schreibt Organisator Ewald Tatar in einer Aussendung.